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    「地面師」不動產詐騙退散 宜蘭縣政府推AI人臉辨識防詐四部曲

    宜縣地政事務所設有AI人臉辨識及印鑑數位比對服務櫃檯。（宜蘭縣政府提供）

    宜縣地政事務所設有AI人臉辨識及印鑑數位比對服務櫃檯。（宜蘭縣政府提供）

    2025/06/10 16:40

    〔記者游明金／宜蘭報導〕不動產詐騙案件有愈來愈多趨勢，宜蘭縣政府推動防詐四部曲，包括地籍異動即時通、AI人臉辨識及印鑑數位比對技術、高風險登記案件關懷提問機制，以及雙地政士等措施。同時向內政部建議，地籍異動即時通可登載手機號碼組數，由現行2組放寬到4組，可讓更多家人知情，適時發現，有效防堵詐騙。

    宜蘭縣政府地政處說，台灣詐騙案件數及財損持續攀升，經內政部警政署165打詐儀表板數據顯示，全台每日財損高達2億元以上，宜蘭縣每日財損也有530萬元，詐騙手法五花八門，且詐騙標的已由傳統的現金，轉為不動產投資或設定詐騙，宜蘭縣也發生過「台版地面師」，詐團勾結地政士、仲介詐騙房產的真實案例。

    縣府地政處今天在縣務會議簡報提出防詐四部曲，1、地籍異動即時通。2、AI人臉辨識及印鑑數位比對技術。3、高風險登記案件關懷提問機制。4、雙地政士等措施。

    地政處長李先智說，地籍異動即時通，只要民眾申請後，凡是買賣、拍賣、贈與、信託、判決、調解或和解移轉、查封、假扣押、抵押權設定等，都會收到簡訊或電郵通知，讓民眾即時知道，若有疑義可立即查詢，這項政策於105年10月推動迄今，宜蘭縣服務累計申請量已由760人次增長到1萬3686人次。

    地政處說，「地籍異動即時通」申請方式，可臨櫃申請、網路申請，或併土地登記案件申請，申請人得選擇手機簡訊、電子郵件通知或二者併行通知，於辦理「收件」、「異動完成」時，系統分別自動通知權利人。

    宜蘭縣也推出「AI人臉辨識及印鑑數位比對技術」， 依土地登記規則申請登記時，登記義務人應親自到場，由登記機關核對身分，透過AI比對相對精確客觀，也能降低對主觀辨識失真疑慮，大幅縮短辨識時間，節省民眾及審查人員時間。

    縣府也結合宜蘭縣地政士公會推動「雙地政士」機制，由買賣雙方各自委託地政士，可確保買賣交易流程安全，檢視合約是否有不合理或不利於委任人的地方，雙方都能以專業角度在交易過程中協助解決問題或是與對方協調，提升登記案件雙方當事人財產交易安全。

    最後高風險登記案件關懷提問機制，地政事務所審查人員會提高警覺進行關懷提問，倘所有權人未親自到場，將以電訪方式進行，必要時將調閱檔案室檔存資料查對，若仍有疑義將請警方到場了解關心。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    宜蘭縣政府引進AI人臉辨識及印鑑數位比對技術。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府引進AI人臉辨識及印鑑數位比對技術。（宜蘭縣政府提供）

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