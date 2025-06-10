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    鐵板燒「料鐵哥」欠稅2536萬 大墩店設備法拍流標

    中部知名連鎖鐵板燒「料鐵哥」因欠稅被查封，台中分署前往南屯區大墩分店執行動產拍賣，因出價偏低流標。（台中分署提供）

    中部知名連鎖鐵板燒「料鐵哥」因欠稅被查封，台中分署前往南屯區大墩分店執行動產拍賣，因出價偏低流標。（台中分署提供）

    2025/06/10 16:04

    〔記者陳建志／台中報導〕中部知名連鎖鐵板燒「料鐵哥」傳出數家分店農曆年後倒閉，老闆遭員工指控欠薪，且因欠稅高達2536萬，包括大甲、崇德、豐原、大墩等4家分店被法務部行政執行署查封，台中分署陸續進行拍賣，今天執行大墩店動產拍賣，一名自稱受害股東出價20萬元，因價格太低流標，本月12日、13日將繼續拍賣豐原、崇德分店。

    行政執行署台中分署表示，這家鐵板燒連鎖店原本有15家分店，但近來傳出財務危機，還欠下營業稅、營利事業所得稅、健保費、勞保費、勞退費共約2536萬，經移送至台中分署執行，曾通知黃姓負責人來報告財務狀況，但黃男不理會。

    今年3月擬依法查封黃男某分店的動產時，黃男立刻到台中分署表示願積極清償，但後來並未履行，又請求展延至4月初，黃男仍未依先前的承諾清償分毫。直到4月中旬，台中分署查封某分店的動產後，黃男又希望再給機會請求分期，經移送機關同意及台中分署核准，但第1期於4月30日到期仍未繳納，台中分署依法廢止分期，陸續依法查封黃男大豐公司所屬其他共3家分店的動產。

    其中黃男位於大甲區的分店動產，包括冷藏庫、冷凍庫、抽油煙機、洋蔥切割機、直立式冷箱等動產，已在6月5日拍賣，共拍得33萬餘元，今天拍賣位於南屯區的大墩分店動產，包括冷凍、冷藏庫，不鏽鋼雙層料理桌、切割機到數鈔機等設備，一名自稱受害股東的男子來登記，但他只出價20萬，因價格偏低未達底價流標，台中分署將另擇期再依法持續執行。

    台中分署表示，將於6月12日繼續拍賣黃男位於豐原分店的動產，6月13日拍賣北屯區崇德分店動產，歡迎有意購買的民眾能到分店所在地出價投標。

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