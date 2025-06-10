台南創意反毒課程 6/14陸續登場

民眾參與親子同樂桌遊活動，達成「識毒不試毒」的教育目標。（圖由台南市政府提供）

2025/06/10 15:52

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府毒品危害防制中心（下稱毒防中心）積極推動「DO FUN 好好生活．好好玩」系列創意反毒課程，分別於6月14日至7月6日舉辦5場次的手作、繪本共讀、手作杯墊、瑜珈等課程，邀市民朋友攜家帶眷參加。

台南市「DO FUN 好好生活．好好玩」系列創意反毒活動，預計將於6月14日假西港區藺草工坊、6月18日假南瀛親子館、6月28日假衛生局林森辦公室、7月6日假衛生局東興辦公室，辦理多元課程，透過親子共學，提升家庭對毒品議題的關注。

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毒防中心表示，「DO FUN 好好生活．好好玩」系列活動，規劃結合親子互動、手作DIY、桌遊體驗、舒壓瑜珈、電影放映講座等多元趣味課程，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中學習毒品防制知識與拒毒技巧。

市長黃偉哲表示，近年來，新興影響精神物質濫用問題日益嚴峻，對全球公共安全與健康構成嚴重威脅。根據聯合國毒品與犯罪問題辦公室統計，截至2024年全球已有1262種新興毒品，這些毒品因化學結構變異快、偵測不易、規避法規，使得防制工作面臨巨大挑戰。期盼藉由此次活動能達成「識毒不試毒」的教育目標，營造全民參與的無毒生活環境。

毒防中心呼籲，不肖毒販以餅乾、巧克力、咖啡包、奶茶包、電子煙彈等多變型態及鮮豔包裝，將毒品偽裝成無害樣態，透過網路販售並夾雜真假話術引誘，運用郵寄、店到店取貨等手法，使民眾失去警覺，誤觸毒品陷阱，增加用藥風險，更可怕的是這類毒品成分不明，若是食用後可能對身體造成難以預測的傷害，每個人身邊都可能存在危機。

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民眾參與南瀛天文館特色手作活動。（圖由台南市政府提供）

台南5場次的創意反毒課程將於6月14日陸續登場。（圖由台南市政府提供）

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