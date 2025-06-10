剎車故障？計程車高速闖紅燈衝路口 撞死女機車騎士

一輛計程車今天下午行經新北市板橋民生、縣民大道口，疑未依號誌通行，撞上右轉的張姓女騎士及一輛轎車，造成張女送醫不治，車禍現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/10 16:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕胡姓計程車司機從新北市板橋縣民大道開車直行，通過民生路口時，疑似闖紅燈，高速撞上從民生路右轉縣民大道的2輛汽、機車，造成張姓女機車騎士傷重送醫不治，另一被撞的甄姓汽車駕駛幸未受傷，現場一片混亂。警方初步詢問，肇事胡嫌供稱剎車故障，至於車禍肇因及責任歸屬，仍待調查釐清。

據了解，這起車禍是於今天下午1時發生在縣民大道與民生路口，現場為68歲胡姓男子駕駛計程車，沿縣民大道往火車站方向直行，但通過民生路口時，雖已是紅燈，但胡男仍闖紅燈直行，撞上從民生路右轉縣民大道的59歲張姓女機車騎士及53歲甄姓汽車駕駛，造成3車車禍。

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張姓女騎士傷重，當場失去生命徵象，緊急送醫救治，但到院仍回天乏術；肇事駕駛胡男及遭撞的甄姓駕駛並未受傷。

海山分局交通分隊警力到場，交通疏導管制，依規定拍照、測繪作業，並調閱路口監視器影像，以進一步釐清肇事原因；這起車禍於下午1時30分排除，恢復往來暢行。

肇事計程車車頭嚴重毀損。（記者吳仁捷翻攝）

右轉轎車被撞後，車身嚴重受損。（記者吳仁捷翻攝）

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