無照女騎士當警面闖紅燈、不讓行人 連吃3罰單

女騎士闖紅燈還不禮讓行人，當場被警方攔下。（警方提供）

2025/06/10 16:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局近日持續「行人正義大執法」，針對「闖紅燈」、「不停讓行人」等違規行為嚴格取締，未料一名女騎士竟公然挑戰法律，警察眼皮底下大膽違規，在路口紅燈時不僅搶快左轉，還不顧正在過馬路行人，直接騎過行人穿越道，最後連同無照騎車部分，當場吃下3張罰單。

第一分局今天指出，展現維護行人安全的決心，該分局自今年起持續推動「行人正義大執法」專案，針對「闖紅燈」、「路口不停讓行人」、「搶先左轉」、「行人違規」等四大重點違規行為積極取締。

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期間公益派出所員警吳佳侖執行巡邏勤務時，在公益路與中美街口發現一輛機車在號誌尚未轉為綠燈前，便搶快左轉並未禮讓正在通行的行人，吳員見狀立即依法攔查，經查證，發現陳姓女騎士（49歲）的駕照已註銷，竟也是無照駕駛，當場開立闖紅燈、不讓行人及無照駕駛等3張舉發單。

經統計，該分局今年1至5月已舉發相關路口違規案件共計3356件，其中以「闖紅燈」2117件為最多，其次為「行人違規」564件、「路口不停讓行人」438件及「搶先左轉」237件，警方強調，這些違規行為往往是造成交通事故的主因，絕對不能輕忽，藉由強化執法作為，期望提升用路人守法意識與互相尊重的交通文化，共同維護道路安全。

除嚴格執法外，警方也積極展開交通安全宣導，深入校園、社區與長青學苑等地，加強行人與駕駛人的交通安全觀念，分局長尤啓南親自出席宣導活動，並致贈LED發光手燈，提醒高齡者夜間或清晨運動時穿戴亮色衣物及反光裝備，保障自身安全。

警方也特別提醒，年滿75歲的駕駛人每3年必須通過體格檢查及認知功能測驗，才能換發駕照。此外，如服藥後感到身體不適，也應避免上路，呼籲呼籲所有用路人行經路口務必減速慢行、確認安全再通行；而尚未取得合法駕照或駕照遭吊銷、吊扣、逾期者，切勿心存僥倖上路，唯有依法駕駛，才能守護自己與他人的生命安全。

警方查出女騎士還是無照上路，一併開罰。（警方提供）

台中市第一分局近日持續「行人正義大執法」。（警方提供）

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