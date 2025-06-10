遭控訴性騷停權的滑輪溜冰男教練 喊冤反控被打壓

遭女選手控訴性騷停權的滑輪溜冰男教練，出面喊冤反控被打壓，否認性騷表示自己是清白的。（記者黃良傑攝）

2025/06/10 15:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄滑輪溜冰、曲棍球及冰球運動教練資格的劉姓教練，遭女選手指控5年前摸胸性騷被停權，民代踢爆他借牌掛名介入亞錦賽、世運國家隊選拔，劉教練今（10）日在多名家長陪同喊冤，否認性騷等指控，反控遭民代打壓禁入球場關心子弟兵，揚言對教育局提告圖利、侵占。

因有女選手出面控訴，5年前遭該名教練環抱摸胸，議員鄭孟洳曾召開記者會指受害人在國、高中時期遭受騷擾，劉姓教練會以教學、開玩笑做為藉口，與受害人獨處時進行肢體觸碰，最早的有103、104年的案例，108年也有社會局接獲該女性球員遭性騷擾通報的文件記錄，冰球協會也說明有4位女選手指控教練性騷言行。

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劉姓教練今出面喊冤，表示自己教練的球隊拿下6支國家代表權，依規定入選球員名單，本來就由冠軍隊伍決定，何來他介入選拔名單？至於性平案遭停權後，改由另一名擁有A級教練資格的何姓教練擔任國家隊總隊練，七月將帶國家隊赴韓國參加亞錦賽，若何姓教練只是掛名，為何體育署至今不處理，借牌之說實為子虛烏有。

他強調自己獨創的戰術運用和訓練體系，讓台灣2022年躍上世界第一級球隊，今年高雄市更拿下6名國家代表權，亞錦賽曲棍球選手也有58%來自高雄市，卻被人錯誤認知抹煞過去所有努力。至性騷擾指控，他強調並非事實，也有證人願為他做證平反，他也提出申覆，希望法律能證明清白。

教育局則回應表示，教練所涉及校園性別案件，經學校性別平等教育委員會決議成立，若當事人對處理結果不服，得依「性別平等教育法」向學校提起申復，此案已依據高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法予以處分，基於兒少權益保護，指示認養單位禁止該教練進入大坪頂滑輪曲棍球場，也禁止從事指導行為。

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