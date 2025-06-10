鹿港鎮代車卡田中遇5男士助脫困 見到「鄉下最美的風景」

彰化縣鹿港鎮民代表王麗雯跑攤，休旅車右後輪卡在產業道路與稻田間。（王麗雯提供）

2025/06/10 15:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮代表王麗雯今天在鄉間（10日）跑攤時，車子突然卡在田中間，讓她嚇壞了，原以為前不著村、後不著店，只能請拖吊車來幫忙了。結果，附近跑出5位男士，用著木板當小斜坡，幫她把卡在稻田的車子開了上來，讓她直說「這是鄉下最美的風景」。

王麗雯表示，她今天在詔安里吳厝巷一帶要跑攤，眼看前方就有獨戶住宅，她一急忘了前方是田中間的產業道路，就開著休旅車右轉，這一轉不得了，她聽到車子一沉，原來右後輪整個卡在產業道路與稻田的高低落差之間，她不敢再動，連忙下車打電話老公求助，老公一聽就請她速速聯絡拖吊業者。

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王麗雯說，正當她要打電話給拖吊業者時，突然附近有5位男士跑出來，還問說「姐，需要幫忙嗎？」看到車子輪胎卡住了，馬上就衝去拿出木板來，墊在右後輪下方充當小斜坡，隨後有1人衝上駕駛座開車，其餘3人站在車後方幫忙抬車，另1人則是盯著卡住的右後輪現場指揮調度，就在眾人合力之下，成功讓車子完好得救了。

王麗雯感謝這5名男士的出手相救，5人都說「這是用頭殼想辦法的」，隨後就表示這是小事而離去，讓她感激涕零，認為這就是鄉下最美的風景，有許多熱心助人的民眾，像她原本以為應該在鄉村小路會求助無門，沒想到運氣超級好，竟然5分鐘就獲救，這就是台灣鄉村最善良迷人之處。

彰化縣鹿港鎮民代表王麗雯跑攤，休旅車右後輪卡在產業道路與稻田間，附近有人跑出來，還拿木板墊在右後輪當小斜坡，3人抬車，1人指揮，終於獲救。（王麗雯提供）

彰化縣鹿港鎮民代表王麗雯跑攤，因為車子卡在田間被民眾相救，直呼是鄉村最美的風景。（王麗雯提供）

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