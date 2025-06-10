驚！ 八里超商2男遭陌生男子削鼻刺傷 4嫌送辦

新北市張姓男子到超商購物，懷疑戴姓、饒姓男子嘲笑他，扭打後持刀刺傷戴姓、饒姓男子鼻子，警方迅速逮人破案；圖為現場扭打。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/10 16:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里一間超商6日晚間傳出持刀削鼻案，一名男子到超商購物，與店內兩名顧客口角，嫌犯持刀企圖削鼻，刺傷戴姓、饒姓男子鼻子，兩人當場受傷，與嫌犯扭打到店外，與同夥搭車逃逸；蘆洲警分局獲報展開追查，以車追人，逮獲動手張嫌及3名同夥，但張嫌辯稱兇刀丟棄淡水河，全案依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。

蘆洲警分局6日晚間9時許獲報，八里區中山路一段一間超商傳出民眾糾紛，兩人遭刀械刺傷；警方到場，發現28歲戴姓男子及36歲饒姓男子，兩人鼻子雙雙被刺傷流血，兩人告知對方無緣無故，持刀想削他們鼻子，兩人反應不及遭刺傷，連忙送醫，幸無大礙。

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由於持刀嫌犯上車逃逸，警方過濾監視器追查，掌握嫌犯駕車去向，逮捕涉案張嫌等4人。

警方初步調查，40歲張男與兩男一女3名友人共4人外出，到超商買東西，期間認為店內戴姓、饒姓男子無故嘲笑，張男質問兩人時，雙方口角，引發扭打等肢體衝突，未料張男掏出攜帶的彈簧刀，突然朝戴男、饒男2人臉部揮去，讓2人鼻子都掛彩流血。

警訊中，張嫌辯稱對方嘲笑他，掏出折疊刀教訓對方，但刀械犯案後丟棄淡水河，警方將張嫌等4人依傷害罪、妨害秩序罪嫌送辦，續追犯案動機。

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