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    丁丁藥局店長不滿沒升職 找黑道恐嚇6分店再向總公司開條件

    警方在桃陽分會成員的車上查扣毒品彩虹菸。（記者王冠仁翻攝）

    警方在桃陽分會成員的車上查扣毒品彩虹菸。（記者王冠仁翻攝）

    2025/06/10 15:45

    〔記者王冠仁／台北報導〕43歲黃姓男子是連鎖藥局「丁丁藥局」桃園某分店店長，他在丁丁藥局工作10年多，不滿高層沒給他升官加薪，竟找上太陽會桃陽分會成員，在1個月內編各式理由恐嚇6家桃園地區的丁丁藥局分店，還向總公司開條件要求升官。丁丁藥局報警，警方循線追查，這才發現這些黑道恐嚇案都是黃在搞鬼，警方逮到黃後，他不僅被檢方起訴還被法院羈押禁見。

    台北市刑警大隊今天宣布偵破這起離譜的黑道恐嚇案，警方在今年3月間接獲丁丁藥局報案，丁丁藥局聲稱在桃園地區有6間分店，在2月至3月間，密集接獲黑道恐嚇。

    警方調查，黃男教唆太陽會桃陽分會成員恐嚇前，都會去某堂口「面授機宜」，隨後桃陽分會成員先假裝身體不適，丁丁藥局分店買藥，但不久後再跑回去，聲稱服藥後身體反而更加不舒服，甚至瞎掰「藥師不在場，公司非法販賣指示藥物」，要求賠償；但這些被恐嚇的6間分店自認沒有理虧，都沒被「嚇倒」。

    黃見恐嚇分店不成，將矛頭轉向丁丁藥局總公司，他向總公司「獻策」，聲稱目前有6家分店被恐嚇，他在道上有人脈，每件恐嚇案可以用3萬元「處理掉」；他還說以後總公司每月要付9萬元「顧問費」給這些黑道可以「保平安」，還要求總公司將自己升職為公關經理。

    丁丁藥局總公司不願向黃開出的條件妥協，報警追查，警方抽絲剝繭，這才發現全案是黃男搞鬼。警方日前蒐證完備，兵分多路逮人，先後在桃園、新竹逮到黃與7名桃陽分會成員，先後查扣贓款29萬元、毒品彩虹菸1440支、本票、玩具槍、計畫表等證物。

    據悉，黃男在丁丁藥局工作10年多，他疑似不滿「同梯」都已升官成經理，自己卻仍是桃園某分店店長，於是才找上桃陽分會恐嚇丁丁藥局。警方曾懷疑他如何結識黑幫，他避重就輕，只說是朋友介紹。

    警方最後將黃等8嫌依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、詐欺等罪嫌送辦，其中黃遭檢方起訴，目前遭桃園地方法院裁定羈押禁見。

    警方查扣相關證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣相關證物。（記者王冠仁翻攝）

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