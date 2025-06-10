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    垃圾車秒變「爆裂現場」！丟棄爆竹釀火警 北市環保局將報警

    台北市環保局清潔隊昨傍晚在內湖區安康路巷口，沿路收垃圾時，清潔隊按下壓縮按鈕，後車突然竄出濃密白煙，打開後車斗發現大量被丟棄的爆竹。（台北市消防局提供）

    台北市環保局清潔隊昨傍晚在內湖區安康路巷口，沿路收垃圾時，清潔隊按下壓縮按鈕，後車突然竄出濃密白煙，打開後車斗發現大量被丟棄的爆竹。（台北市消防局提供）

    2025/06/10 15:32

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市環保局清潔隊昨傍晚在內湖區安康路巷口，沿路收垃圾時，清潔隊按下壓縮按鈕，後車突然竄出濃密白煙，打開後車斗發現大量被丟棄的爆竹。環保局今表示，有人在垃圾中夾帶高空煙火，雖未造成人員傷亡，但含爆裂物已違反廢清法、公共危險罪，下午將報警處理。

    根據曝光的影片顯示，當時許多民眾提著垃圾走向垃圾車，車斗內突冒出白煙，且煙勢迅速加劇，眾人見狀紛紛後退；隨即傳出多次爆炸聲響，兩名清潔隊員立即拿起滅火器，對著車斗內部迅速噴灑滅火，該畫面在網路流傳後也引發廣泛討論。

    環保局內湖區清潔隊長蔡仲益表示，垃圾車第一次壓縮後車斗時已稍微有煙冒出，隨後駕駛聽見疑似爆竹聲響，第一時間通報消防隊；駕駛及清潔隊同仁依據經驗，若第一時間打開車斗，附近民眾可能遭到波及，因此直至鞭炮燒完後，再用2支滅火器撲滅，大概花費10至15分鐘。

    蔡仲益指出，消防隊趕抵時，現場火勢已經完全被撲滅，但為安全起見仍倒出垃圾，再由消防隊協助確認、澆水確實熄火後，發現其中夾雜5、6枚高空煙火與4、5串鞭炮；由於第一時間未開啟車斗，符合標準作業流程，消防人員也肯定清潔隊的應變與處置得當。

    蔡仲益續指，環保局的垃圾壓縮車、廚餘車與回收車等，每輛車至少配有一支滅火器，另因清潔隊工作繁重，無法一一檢查民眾丟出的垃圾包，他呼籲民眾切勿將電池、行動電源、高壓噴霧罐、含腐蝕性液體的清潔瓶罐、金紙與香灰餘燼、鞭炮、碎玻璃、水銀溫度計等易爆或危險物品混入垃圾，以免釀災。

    消防隊趕抵時，現場火勢已經完全被撲滅，但為安全起見仍倒出垃圾，再由消防隊協助確認、澆水確實熄火後，發現其中夾雜5、6枚高空煙火與4、5串鞭炮。（台北市消防局提供）

    消防隊趕抵時，現場火勢已經完全被撲滅，但為安全起見仍倒出垃圾，再由消防隊協助確認、澆水確實熄火後，發現其中夾雜5、6枚高空煙火與4、5串鞭炮。（台北市消防局提供）

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