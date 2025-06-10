賴清德出席警專畢典 期許畢業生「從人民的需要看見自己的責任」

總統賴清德致詞時，以前教宗方濟各所說「好的牧羊人要沾滿羊群的氣息」，期許畢業生「從人民的需要看見自己的責任」。 （記者鄭景議攝）

2025/06/10 15:17

〔記者鄭景議／台北報導〕台灣警察專科學校今日舉行畢業典禮，共1607人畢業。總統賴清德、內政部次長馬士元、警政署長張榮興、消防署副署長簡萬瑤、海巡署副署長謝慶欽都出席，賴清德致詞時，以前教宗方濟各所說「好的牧羊人要沾滿羊群的氣息」，期許畢業生「從人民的需要看見自己的責任」。

警專上午舉行專科警員班正期組42期畢業典禮，今年畢業生人數共計1607人，其中警察類科為1357人、消防類科為138人、海洋巡防人員有112人。

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賴清德致詞時表示，警察、消防和海巡都不是一般職業，是守護人民生命財產安全的重要志業，他要謝謝大家選擇這一條不簡單的道路，為國家與社會貢獻力量。也感謝家長支持孩子們的選擇，協助他們勇往直前、實現理想。

賴清德也對畢業生提出三個期許，第一，是在現代科技日新月異，犯罪手法不斷翻新，畢業生未來要汲取各方的經驗，累積專業知識與技能，更要善用AI科技與大數據，持續學習，才能守護人民的安全。

他也期許畢業生從人民的需要看見自己的責任，就像前教宗方濟各所說「好的牧羊人要沾滿羊群的氣息」。警消、海巡人員手中的公權力，是人民所賦予，相信大家一定能夠不負所托，秉持視民如親的精神，持續精進為民服務的工作。

賴清德最後也期許畢業生未來能團結互助，同舟共濟。他自己也在上任後，全力提升台灣的全社會防衛韌性，希望透過強化國防、民生、災防、民主等四大韌性，讓國家能夠因應各種挑戰、穩健前行。

賴清德表示，未來政府也會進一步建立更具韌性的公共安全保障體系，讓站在第一線執勤的警消、海巡人員，都能感受到國家的重視、社會的支持及制度的保障。政府會持續投注大量資源，持續改善工作環境，持續提升福利及各項執勤裝備，讓大家能夠獲得更大的支持，發揮更大的力量。

台灣警察專科學校今日舉行畢業典禮，共1607人畢業，總統賴清德、內政部次長馬士元、警政署長張榮興、消防署副署長簡萬瑤、海巡署副署長謝慶欽都出席。（記者鄭景議攝）

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