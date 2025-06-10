高雄涉性騷教練控「得罪議員就該死」!?鄭孟洳 : 性騷指控早由性平會認定

涉案教練質疑「得罪議員就該死?」，鄭孟洳發出三點聲明。（翻攝鄭孟洳臉書）

2025/06/10 15:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕去年被高市議員鄭孟洳指控性騷球員遭停權的高雄某曲棍球教練，今由數位家長聲援、出面反控性平會「沒證據」就投票表決，還質疑「得罪議員就該死」!?鄭孟洳強調，性騷擾指控早由性平會認定成立，他是基於事實與制度缺失，提出質疑與改革呼籲。

涉案教練感慨「我殺人放火了嗎?」、「開放空間，50、60人在訓練，到底要怎麼去猥褻？」、「性平會沒有證據就用投票，投票我有性侵害，乾脆槍斃最簡單好了」、「是不是得罪鄭孟洳，不是你喜歡的選手就應該要死一死？」。

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鄭孟洳三點聲明，首先是性騷擾指控早已經由性平會認定成立，教育局也依規定通報不適任教師系統，終身不得擔任教職，並請體育署撤銷其所有教練證照，她強調這是事實，不是「抹黑」。

其次，根據2025年最新爆料與對話紀錄，顯示L教練即使遭停權，仍以別的教練掛名方式實質主導國家隊選拔與場地運作，這已嚴重違反公平原則與行政命令。

鄭孟洳聲明，自己並非針對個人，而是基於事實與制度缺失提出質疑與改革呼籲，正因為體制容許已遭停權者鑽現有體制漏洞，間接插手並掌控選拔，民代做為監督者，要求主管機關必須徹底檢討，並保護受害者免於二度受害。她也再次呼籲主管機關徹底檢討，避免讓任何已遭懲處者繞過規則，繼續傷害選手、影響體壇發展。

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