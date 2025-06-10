驚險連環車禍！自小客失控撞機車騎士「騰空翻3圈」

肇事自小客車疑過彎未減速，自撞路樹後，車子彈回路面，頓時單邊翹起「兩輪懸空」，接著失控偏離至對向車道撞到休旅車。（記者丁偉杰翻攝）

2025/06/10 13:53

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕第五河川分署嘉義市親水路前方，今天上午近10時發生一起驚險連環車禍。監視錄影畫面曝光，一輛自小客車疑過彎未減速，自撞路樹後，車子彈回路面，頓時單邊翹起「兩輪懸空」，接著失控偏離至對向車道撞到休旅車，然後正面撞擊一輛機車，導致機車騎士「騰空翻三圈」重摔躺地，畫面怵目驚心。

警方調查，這起車禍共有兩名傷者，皆意識清醒。一名傷者為自小客車男駕駛（20歲），他的左手擦傷疼痛，並有胸悶情形，另名傷者為機車男騎士（20歲），他的雙手疼痛，右手腕疼痛變形，左手臂撕裂傷疼痛，兩人經消防局第二分隊救護車送至聖馬醫院急診救治治，車禍原因調查中。

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目擊民眾說，車禍發生時，聽到碰一聲聲響，見機車騎士受傷倒地，機車支離破碎，零件四散，趕緊打119，因天氣炎熱，隨即幫忙撐傘，直到救護車抵達現場。

事發過程被路口相關監視器錄下，高速撞擊瞬間曝光。當時這輛自小客車由東往西方向行駛，疑過彎未減速，自撞路旁樹木後，車子彈回路面，頓時單邊翹起「兩輪懸空」，接著失控偏離到對向車道撞到休旅車，然後正面撞擊一輛機車，因衝擊力道大，致機車騎士「騰空翻三圈」重摔躺地，畫面驚悚。

迎事自小客車正面撞擊一輛機車，導致機車騎士「騰空翻三圈」重摔躺地，畫面怵目驚心。 （記者丁偉杰翻攝）

車禍發生後，機車騎士受傷倒地，因天氣炎熱，熱心民眾幫忙撐傘，直到救護車抵達現場。 （嘉市消防局提供）

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