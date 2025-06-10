為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    驚險連環車禍！自小客失控撞機車騎士「騰空翻3圈」

    肇事自小客車疑過彎未減速，自撞路樹後，車子彈回路面，頓時單邊翹起「兩輪懸空」，接著失控偏離至對向車道撞到休旅車。（記者丁偉杰翻攝）

    肇事自小客車疑過彎未減速，自撞路樹後，車子彈回路面，頓時單邊翹起「兩輪懸空」，接著失控偏離至對向車道撞到休旅車。（記者丁偉杰翻攝）

    2025/06/10 13:53

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕第五河川分署嘉義市親水路前方，今天上午近10時發生一起驚險連環車禍。監視錄影畫面曝光，一輛自小客車疑過彎未減速，自撞路樹後，車子彈回路面，頓時單邊翹起「兩輪懸空」，接著失控偏離至對向車道撞到休旅車，然後正面撞擊一輛機車，導致機車騎士「騰空翻三圈」重摔躺地，畫面怵目驚心。

    警方調查，這起車禍共有兩名傷者，皆意識清醒。一名傷者為自小客車男駕駛（20歲），他的左手擦傷疼痛，並有胸悶情形，另名傷者為機車男騎士（20歲），他的雙手疼痛，右手腕疼痛變形，左手臂撕裂傷疼痛，兩人經消防局第二分隊救護車送至聖馬醫院急診救治治，車禍原因調查中。

    目擊民眾說，車禍發生時，聽到碰一聲聲響，見機車騎士受傷倒地，機車支離破碎，零件四散，趕緊打119，因天氣炎熱，隨即幫忙撐傘，直到救護車抵達現場。

    事發過程被路口相關監視器錄下，高速撞擊瞬間曝光。當時這輛自小客車由東往西方向行駛，疑過彎未減速，自撞路旁樹木後，車子彈回路面，頓時單邊翹起「兩輪懸空」，接著失控偏離到對向車道撞到休旅車，然後正面撞擊一輛機車，因衝擊力道大，致機車騎士「騰空翻三圈」重摔躺地，畫面驚悚。

    迎事自小客車正面撞擊一輛機車，導致機車騎士「騰空翻三圈」重摔躺地，畫面怵目驚心。 （記者丁偉杰翻攝）

    迎事自小客車正面撞擊一輛機車，導致機車騎士「騰空翻三圈」重摔躺地，畫面怵目驚心。 （記者丁偉杰翻攝）

    車禍發生後，機車騎士受傷倒地，因天氣炎熱，熱心民眾幫忙撐傘，直到救護車抵達現場。 （嘉市消防局提供）

    車禍發生後，機車騎士受傷倒地，因天氣炎熱，熱心民眾幫忙撐傘，直到救護車抵達現場。 （嘉市消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播