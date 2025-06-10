台中油漆工、白牌車司機販毒 「憂遭黑吃黑」2鐵鍊鎖冰箱藏喪屍菸彈

警方先約出莊男面交當場逮人。（警方提供）

2025/06/10 14:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市莊姓、林姓男子分別是油漆工及白牌車司機，為賺快錢選擇「斜槓」撈偏門，莊擔任俗稱小蜜蜂負責運毒，林則是莊的上手，案經台中市刑警大隊循線查獲時，林聲稱因藥腳人品太差，唯恐交易時遭黑吃黑，才將「喪屍煙彈」等毒品藏在冰箱並以2條鐵鍊上鎖，而全案也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵三隊長李振成今天說明案情指出，該隊日前網路巡邏時，發現特定通訊平台上有疑似毒品交易情形，經分析比對網路活動與實體行蹤，鎖定莊姓男子（32歲）及上手林姓男子（37歲）涉嫌重大，經查，兩人平日分別擔任油漆工及白牌車司機，為了多賺外快投入毒品行業，隨即報請台中地檢署指揮偵辦，並執行釣魚蒐證行動。

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警方先約出俗稱小蜜蜂，負責運送毒品的莊男面交，順利在他身上起獲毒品，接著持搜索票、拘票前往上手林嫌位於潭子區的租屋處查緝時，赫然發現林把「喪屍菸彈」藏在冰箱冷藏保鮮，還用兩條粗鐵鍊死死鎖住冰箱門，未料林辯稱，因有時會約藥腳前來租屋處交易，唯恐遭黑吃黑才突發奇想，多一層保險防範。

經搜查，此案共查獲安非他命5包、大麻1包、甲基甲基卡西酮類咖啡包5包、喪屍菸彈11顆，以及瓶裝含有依托咪酯與異丙帕酯液體14瓶，市價初估超過15萬元，警詢後依毒品罪嫌將兩人移送台中地檢署偵辦，檢方訊後聲押林嫌獲准，莊則無保請回，而全案也在近日偵結起訴。

台中市刑大大隊長李明道表示，毒品犯罪對社會安全、家庭幸福造成極大危害，警方除持續透過科技與人力交叉布建外，並呼籲民眾勿心存僥倖，莫為一時獲利而涉毒害己害人，將持續強化科技查緝與實地偵辦，守護市民安全，打造無毒清新家園。

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警方在冰箱內查獲「喪屍菸彈」等毒品。（警方提供）

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