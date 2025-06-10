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    山窮水盡真無路！外籍學者騎單車無畏斷路坍方 受困鸞山泥沼

    男子困在路斷處，進退維谷。（警方提供）

    男子困在路斷處，進退維谷。（警方提供）

    2025/06/10 14:31

    〔記者劉人瑋／台東報導〕197縣道充滿自然風光，但在鸞山一帶已路斷多時，昨晚一名華裔加拿大籍學者獨自騎車前往，即使是自小客無法前進的路面，他依然繞著小路越過障礙不斷往前，直到後來騎到路斷處、看到底下10多公尺落差，自身還陷入泥沼中，最後是靠著2派出所員警和消防分隊合力搜索才將他找回。

    受困男子傳出是中研院邀請來台的學者，他本要從市區騎自行車行駛197和雙親在池上會合，但遇上許多斷路、坍方仍不斷克服前進，想不到最後入夜後進退兩難還卡在泥沼中，就連救難隊員前去時也遇到處處土石滑落實在凶險。

    關山分局池上分駐所於昨晚7時50分許，接獲一對夫妻緊張地至所內報稱「48歲加拿大籍兒子自台東市出發，騎乘自行車沿197縣道，本欲至池上會合，但卻在途中失聯，且手機電量不足，疑似受困山區」，所長蔡欣妤聞訊後，立即啟動協尋機制。

    197縣道瑞源至鸞山段因近日豪雨影響，部分路段出現坍塌及積水情形。池上分駐所所長蔡欣妤與警員王莉婷換上雨鞋後，連同報案人驅車趕往197縣道鸞山段，結合鸞山派出所所長簡文龍、員警鍾慶義及多位熱心村民展開搜尋，終在深夜11時37分許，於26.5公里處發現男子受困在道路對岸。

    所長蔡欣妤及家屬以中、英文喊話，確認其精神狀況良好，並無受傷。期間員警手持木棍嘗試越過積水處，現場地形險峻只能待救難人員從其來時路徒步前往。由消防分隊組成的救難隊走了一個半小時，最後發現男子後協助其脫離泥區並將繩索繫其身上，再由救難人員保護下牽車走回崩壁原路返回。

    近來因午後雷陣雨，山區也常有土石滑落狀況，而197線已崩壞許久，加上近期每天傍晚的大雨又造成山壁崩壞，路面上其實也有放置水泥紐澤西護欄，但男子卻不斷越野前進，警消也懷疑「不知國外民情是否都是這種習慣」。關山警察分局提醒，山區道路易受氣候與地質變化影響，出行前請先查詢天氣與路況資訊，避免獨自進入封閉、災損或施工路段。

    救難人員涉水、繞路尋人。（消防局提供）

    救難人員涉水、繞路尋人。（消防局提供）

    警方帶其父母尋人。（警方提供）

    警方帶其父母尋人。（警方提供）

    男子受困對岸。（警方提供）

    男子受困對岸。（警方提供）

    警方與男子中間隔著坍方山壁。（警方提供）

    警方與男子中間隔著坍方山壁。（警方提供）

    獲救男子如泥人，在消防隊清洗。（警方提供）

    獲救男子如泥人，在消防隊清洗。（警方提供）

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