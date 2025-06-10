高院「帥哥法官」吳定亞 內定接任司法院發言人

司法院傳出多位廳、處長人事異動，其中，內定曾審理前總統陳水扁、馬英九司法案的高院「帥哥法官」吳定亞，接任司院發言人。（資料照）

2025/06/10 15:04

〔記者楊國文／台北報導〕司法院因應多項首長人事異動，內定曾審理前總統陳水扁、馬英九司法案的高等法院法官吳定亞接任司法院發言人，另由士林地院庭長許碧惠接任素有「大法官幕僚長」稱號的憲法法庭書記廳廳長，最高行政法院法官蔡如琪則調任人事處長，司法院高層指出，相關人事作業仍在行政作業中，不便評論；另外，高院法官吳祚丞昨已接任司法行政廳廳長。

司法院人事審議委員會於本月３日通過多位廳、處長人事案，包括司院發言人兼新聞及法治宣導處處長陳婷玉、憲法法庭書記廳廳長楊皓清、司法行政廳廳長高玉舜將調任最高法院法官，人事處長陳美彤申請歸建高院。

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據悉，經司法院多方徵詢適任人選及當事人意願，已分別內定吳定亞、許碧惠、吳祚丞和蔡如琪等4名法官接任陳婷玉等4位一級主管，不過，目前尚在進行相關人事行政作業，及報請銓敘部核定。

備受司法院長倚重的發言人一職，據傳內定由有「帥哥法官」稱號的高院法官吳定亞接任，吳和陳婷玉都是司法官38期結業，之前也都在高院任職，彼此熟識，法界指稱，吳定亞個姓圓融、活潑，且有美國波士頓大學法律研究所、台灣大學法律研究所雙碩士學位，曾在台北地院法官時期擔任前總統馬英九的特別費案的受命法官，也是前總統陳水扁國務機要費案的陪席法官，是少數辦過兩位總統的法官，歷練完整。

另外，吳定亞曾任司法院法行政廳辦事法官，行政能力甚受肯定，包括曾經手過大法庭制度的擘劃事宜，被認定是適任司院發言人的角色。

現任最高行政法院辦事法官的蔡如琪，曾任台北地院法官、智財法院法官，也是司法官學院第38期結業，蔡和吳定亞、陳婷玉有同窗之誼，曾審理過國民黨不當黨產案、華航國安私菸等矚目案件，是司法院首位行政法院法官出身的人事處長。

內定接任憲法法庭書記廳廳長的士林地院民一庭長許碧惠，是司法官班39期結業，具有台大法律系學士、台大法律所碩士，與陳婷玉是台大法律系同班同學，曾任高院辦事法官再回任士院。

法界指出，許碧惠因裁判品質佳，甚受肯定，能力佳、個性溫和，應是接任書記廳長適任人選，不過，憲法法庭處理多件政治敏感度高的釋憲案，承受部份政治人物、有特定立場媒體的不理性批評，是上任後的挑戰。

另外，昨已接任司法行政廳廳長的高院法官吳祚丞，是司法官學院第40期結業，具台大法律、法研所碩士學位，擔任法官16年後，曾轉任法官5年，再回任高院法官，歷練完整，審判品質亦有口碑，曾審過行政院前秘書長林益世的涉貪案。

原司法行廳長高玉舜是司法官班33期結業，2022年在時任司法院長許宗力的拔擢下出任司行廳廳長，據指出，高因業務繁重，身體頗感吃不消，數度向高院表達欲申請歸建，高院今證實此事，日前，高獲人審會通過調任最高法院辦事法官，高昨天已先調任高院，8月底將如期赴最高法院上任。

不過，法界傳出高玉舜提早卸任司行廳長，恐不單純，疑和高層對司行廳業務認知不同、對民眾黨力推「法庭直播」處理不順有關。立法院排定本月11日召開法庭直播公聽會，司法院相當重視，除新上任司行廳長的吳祚丞外，曾任司行廳長的副秘書長王梅英也將出席公聽會。

司法院傳出多位廳、處長人事異動。（記者楊國文攝）

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