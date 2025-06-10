邱素貞瑜伽天地無預警倒閉 高院加碼判應賠3957萬多元

邱素貞瑜伽天地2016年無預警倒閉，被求償2.89億元，一審判賠3721萬多元，上訴後，高院加碼判應賠償共3957萬多元。（記者楊國文攝）

2025/06/10 14:01

〔記者楊國文／台北報導〕老字號邱素貞瑜伽天地公司2016年無預警倒閉，台灣消費者保護協會代替692名消費者求償課程費用損失4821萬多元，並加計5倍懲罰性賠償金，共求償2.89億餘元，台北地院更一審判決邱素貞瑜伽天地應賠償3721萬多元，懲罰性賠償金免賠。全案上訴後，高等法院今判決應再賠償235萬多元，總計應賠償3957萬多元，可上訴。

台灣消費者保護協會主張，邱素貞瑜伽天地與消費者簽訂「短期補習班課程契約書」，約定由邱素貞瑜伽天地提供瑜伽服務，消費者則以預繳方式購買課程；然邱素貞瑜伽天地於2016年4月27日無預警歇業，導致消費者受到損害。

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台灣消費者保護協會也指出，該公司負責人陳玉芬明知公司財務狀況不佳，仍掩蓋財務狀況並要求員工對外招攬消費者，甚至鼓吹學員從短年期成為「美麗嘉賓卡」的終身會員，情節重大，替692名消費者對邱素貞瑜伽天地、公司負責人陳玉芬連帶求償已繳課程費用4821萬餘元，加計5倍懲罰性違約金，總計2億8927萬多元。

邱素貞瑜伽天地主張消保會團體訴訟無理由，請求法院判消保會敗訴。陳玉芬說，她固然曾擔任公司負責人，但本件屬於消費者與公司間關於課程服務的履約糾紛，主張並無賠償責任。

北院更一審說明，邱素貞瑜伽天地於2016年無預警歇業，旗下多間分店及教育中心也被撤銷立案，代表邱素貞瑜伽天地已無法繼續履行瑜伽課程給付義務，且可歸責於邱素貞瑜伽天地，應賠償消費者共3721萬多元，不必賠償懲罰性賠償金。

另外，北院更一審認定，台灣消費者保護協會未舉證陳女有任何違法而造成學員損害之處，故陳女免賠。

全案上訴後，高院認定，除更一審判淮邱素貞瑜伽天地應賠償3721萬多元的課程損失外，消費者尚可再請求賠償235萬9542元的課程損失，總計應賠償3957萬2173元，可上訴。

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