中鋼承租散裝貨輪事故 航港局今派員登船檢查

中鋼集團承租的香港籍散裝輪「明鴻號」，9日晚駛離高雄港時發生事故。交通部航港局南部航務中心調查人員及港口國管制檢查員10日登船檢查並蒐證。（航港局提供）

2025/06/10 13:34

〔記者蔡昀容／台北報導〕中鋼集團承租的香港籍散裝輪「明鴻號」，昨（9日）晚駛離高雄港時發生事故。交通部航港局南部航務中心調查人員及港口國管制檢查員（PSCO）今（10日）登船檢查並蒐證。

「明鴻號」昨晚駛離高雄港過程，擦撞台船89號、90號碼頭，撞損監視器柱子，並波及鄰近停靠的台船8號（小型工作船）、台船12號（拖船），就在高雄港務分公司派大馬力拖船協助過程，疑因湧浪過大，導致台船8號沉沒、台船12號纜繩斷裂，所幸無人傷亡。

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航港局表示，轄下南部航務中心已啟動海事行政調查，並且管制該船出港。今天南部航務中心調查人員及港口國管制檢查員（PSCO）已登船檢查及蒐證，並要求船方提供船舶航行資料紀錄器（VDR），後續將安排船員、引水人及相關當事人配合海事詢問以釐清事故原因及有無違反航政法規。

航港局說明，該事故發生於高雄港區，無人傷亡，現場已有佈設攔油索避免發生污染事件，後續將由高雄港務分公司辦理設施勘查及向船方求償事宜。

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