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    史上最大300公斤喪屍菸毒走私 小年夜闖關入境難逃法網

    販毒集團小年夜空運走私300公斤喪屍菸毒，遭檢警攔截到案。（記者蔡清華翻攝）

    販毒集團小年夜空運走私300公斤喪屍菸毒，遭檢警攔截到案。（記者蔡清華翻攝）

    2025/06/10 13:35

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    史上最大喪屍菸毒走私案 領貨小弟曾在廟會飆歌走紅

    〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署今天（10日）宣布偵破全台最大宗喪屍菸毒走私，重達300公斤，黑市價格約75億元，今年初販毒集團成員於小年夜申報「化學品」空運貨物企圖闖關遭攔檢查獲，檢警朔源追查，先後逮捕11名成員到案，其中包括竹聨幫明仁會成員，被依毒品防制條例起訴6人。

    此案獲選行政院第12波安居緝毒專案表揚，行政院長卓榮泰公肯定承辦檢察官李侃穎及專案有功人員。

    檢方指出，專案小組分析比對邊境進口資料情資與申報內容，鎖定一件於今年1月27日（小年夜）進口申報「化學品」之空運貨物十足可疑，研判私梟利用過年闖關走私毒品來臺，經拆封查驗，當場查獲二級毒品依托咪酯（喪屍菸毒）300公斤。

    檢警在高雄市楠梓區拘提第一層收貨人陳男，並埋伏等候第二層收貨人現身。先後將曾姓為首之5人運毒集團逮捕並聲押獲准，後續擴大溯源發現最終乃竹聯幫明仁會成員何柏森率員接貨，連同2名同夥遭檢方拘提到案，何遭聲押獲准，全案4月間將何柏森等6人起訴。

    警方攻堅逮捕販毒成員。（記者蔡清華翻攝）

    警方攻堅逮捕販毒成員。（記者蔡清華翻攝）

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