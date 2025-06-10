內湖製作人槍擊案 澎檢將協助偷渡5嫌提起公訴

黃嫌搭乘澎湖交通輪抵澎，伺機搭乘漁船出境。（記者劉禹慶攝）

2025/06/10 13:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕涉嫌內湖製作人槍擊案的黃姓主嫌，案發後搭船抵澎，透過許姓、陳姓、顏姓、張姓、陳姓等人，安排車、船接駁，偷渡至菲律賓，業經澎湖地檢署偵查終結提起公訴，請求予以從重量刑，暨對相關犯罪工具（如漁船與車輛）與犯罪所得（已扣押渠等財產），均聲請沒收或追徵。

起訴書指出，黃姓嫌疑人計畫殺人，2023年3月間透過管道聯繫陳姓、張姓等人協助安排黃嫌行兇後偷渡出境至菲律賓事宜，遂再聯繫顏姓船長、許姓民眾準備人頭證件、陳姓民眾負責安排船隻至公海接應等事務。黃嫌2023年4月10日在台北市內湖區某處埋伏，待被害人出現後，隨即向被害人開15槍射殺，其中2槍貫穿其左腿。

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旋即黃嫌搭乘客運南下，再由許交付人頭證件供黃嫌搭船至澎湖後，由許姓、張姓民眾接應、藏匿，再由顏於同年月12日下午，在澎湖縣西嶼鄉赤馬漁港以「元號」漁船搭載黃嫌及陳姓民眾前往公海上，與某不明船隻接觸，由該不明船隻接續搭載黃嫌、陳姓民眾前往菲律賓。

澎湖地檢署以許姓等5人，共同涉犯入出國及移民法利用船舶運送非運送契約應載之人至他國、刑法藏匿人犯、戶籍法交付他人身分證以供冒名使用等罪嫌。相關作案車輛及漁船等犯罪工具及上開漁船變價所得財物，均聲請沒收。至於陳姓犯罪所得120萬元、許姓犯罪所得3萬5000元、顏姓犯罪所得45萬元、張姓犯罪所得16萬5000元、陳姓犯罪所得55萬元，聲請法院宣告沒收並追徵其價額。

澎湖港口眾多，容易成為私梟走私及偷渡天堂。（記者劉禹慶攝）

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