宜蘭安農溪泛舟釀1死5傷檢方啟動調查 業者10萬交保

宜蘭三星安農溪泛舟翻覆的橡皮艇，船身有道約30公分長裂痕。（紅框處）。（圖由讀者提供）

2025/06/10 12:39

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪泛舟前天下午發生翻覆意外，釀成1死5傷，檢警朝向意外過失致死罪偵辦。宜蘭地檢署檢察官昨晚漏夜召開偵查庭，訊後諭知游姓業者10萬元交保，陳姓教練請回。

檢察官昨天相驗死者遺體，死者家屬不滿業者不顧安農溪水流湍急執意下水，且航行途中，教練發現船身有破洞仍繼續前行。檢警勘驗翻覆的橡皮艇，發現船身有道約30公分長裂痕，是否在航行中被刺破造成船隻翻覆？尚待進一步調查。

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檢察官訊問橡皮艇翻覆當下的目擊者、協助救援及相關當事人，釐清案發經過與責任歸屬，游姓業者涉過失致死罪，諭知10萬元交保，陳姓教練請回。發生橡皮艇翻覆的是合法業者，業者表示，當時乘客有戴安全帽、穿救生衣，允諾協助家屬處理善後。

基隆市59歲陳姓婦人，此行與親友到三星鄉安農溪泛舟，訂下3艘橡皮艇泛舟，連同其他2艘共5艘船，前天下午1點多從泛舟起點陸續出發，陳婦搭乘的第2艘橡皮艇，航行到雙賢2號橋河道時翻覆，船上教練與8名乘客共9人全數落水，陳婦漂到1.7公里外才被拉起來，經送醫不治，另有5名乘客受傷就醫。

這起意外成了安農溪泛舟30年來最嚴重的傷亡事故，宜蘭縣政府要求安農溪暫停泛舟活動。

檢警查扣翻覆的橡皮艇調查事故原因。（圖由讀者提供）

安農溪泛舟發生橡皮艇翻覆的地點。（圖由警方提供）

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