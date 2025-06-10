私菸案擴大！海巡、員警涉集體詐獎金 彰檢將偵結起訴

彰化地檢署偵辦警方查緝私菸洩密案，意外扯出公務員貪污、詐領查緝獎金等案外案，雪球越滾越大。（資料照）

2025/06/10 13:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署今年3月偵辦警方查緝私菸洩密案，意外扯出海巡署偵查員與地方員警疑長年勾結私菸集團，不僅涉嫌洩密、貪污，還疑利用街友與低收入戶冒名受罰，詐領查緝獎金，形同集體掏空國庫，案情如雪球般越滾越大。彰化地檢署今（10日）表示，全案仍在蒐證偵辦中，預計近期偵結提出公訴，屆時將對外說明案情。

彰化地檢署日前發佈新聞稿指出，針對海巡署偵查員涉查私菸貪瀆案，認定海巡署林姓與劉姓偵查員涉犯貪污、洩密等重罪，其中偵查員林男羈押禁見，劉男則以10萬元交保、限制住居；另有海巡王姓偵查員、黃姓員警及私菸集團黃男、唐男等人，分別以3萬至30萬元不等交保。

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據了解，案件原由彰化地檢署偵辦，過程中海巡人員疑似要求台中、彰化警方協助調閱特定車輛行車軌跡，且該車輛為公務車，引起檢方懷疑，有警巡人員涉嫌洩漏辦案訊息給私菸業者，因此檢方已蒐證，釐清是否有串通情形。

根據週刊最新報導，檢廉單位歷經近4個月追查，查出有不法公務人員長期勾結私菸集團，不僅利用街友與低收入戶當人頭，造假績效詐領鉅額獎金，連應報廢的製菸機具也遭掩護重回私菸集團繼續使用，涉案公務員還濫用《菸酒管理辦法》裁罰漏洞，讓罰鍰淪為呆帳，讓原應打擊私菸的政策淪為圖利不法的工具。

彰化地檢署表示，對外界報導不予置評，目前案件仍由承辦檢察官整理中，偵查內容不公開，預計近期偵結全案，一定會有人遭起訴，屆時將對外說明案情。

彰化地檢署今年3月偵辦警方查緝私菸洩密案，意外查出海巡員警涉嫌集體詐獎金，檢方表示，近期將偵結起訴。（資料照）

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