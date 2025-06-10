甩鍋片！愛車慘遭毒手他心碎 肇逃女駕駛辯：以為僅「輕微擦撞」

邱男愛車的後擋風玻璃碎裂，車尾嚴重受損。（警方提供）

2025/06/10 12:35

〔記者許國楨／台中報導〕玻璃滿地，心碎一地！台中市邱姓男子近日下班時，發現停放在公司附近愛車的後擋風玻璃碎裂，車尾嚴重受損，駕駛人卻不見蹤影，讓他心情瞬間跌到谷底，所幸警方鍥而不捨追查肇事車輛，迅速揪出肇逃的貨車女駕駛，真相水落石出，讓邱男終於等到了一個交代。

台中市警第三分局交通分隊警員黃士紘，上週五傍晚接獲報案前往南區忠明南路巷弄內處理一起交通事故，邱姓車主表示，稍早準備下班時，驚見停放在公司旁的愛車不但「屁股」凹了，就連後擋風玻璃都沒能倖免於難，碎裂的程度宛如自己當下心情的寫照。

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黃員立即調閱周邊監視器畫面，經耐心比對，發現一輛貨車在倒車時不慎撞上邱男的車輛，事後卻未停留便逕自駛離，進一步「以車追人」查出黃姓女駕駛（69歲）涉嫌通知到案，黃女坦承，雖然當時意識到碰撞路旁車輛，然因當下正在趕時間，加上感覺撞擊力道不大，以為只是輕微擦撞，便未下車查看直接離開現場。

而她得知自以為的小碰撞竟造成對方車輛後擋風玻璃碎裂，除了深感意外，也表達歉意與懊悔，警方則依《道路交通管理處罰條例》規定，針對黃女肇事未依規定處置之行為依法舉發，並協助受害車主處理後續賠償事宜，邱男對警方積極調查深表感謝。

警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故時，應立即報警並留在現場等候警方到場處理，無論事故大小切勿擅自離開現場，避免因逃逸行為面臨更嚴重法律後果，影響自身權益與他人安全。

肇逃的貨車。（警方提供）

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