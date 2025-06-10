高檢署執行第12波「安居緝毒專案」40天查獲15.6噸毒品

高檢署今日在財政部關務署舉行「114年第12波安居緝毒專案發布記者會」，行政院長卓榮泰親自蒞臨。（高檢署提供）

2025/06/10 12:39

〔記者王定傳／台北報導〕高檢署統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等6大緝毒系統，於今年3月10日至4月18日執行第12波安居緝毒專案，查獲毒品嫌疑人數3726人，其中製造、運輸、販賣毒品1180人，羈押被告242人；查扣各級毒品重達1萬5673公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共151座。

高檢署今日在財政部關務署舉行「114年第12波安居緝毒專案發布記者會」，行政院長卓榮泰親自蒞臨，政務委員林明昕、發言人李慧芝、外交國防法務處長譚宗保、法務部長鄭銘謙、財政部長莊翠雲、最高檢察署檢察總長邢泰釗均應邀與會。

請繼續往下閱讀...

高檢署指出，高檢署在獲知依托咪酯類新興毒品及含第三級毒品α-PiHP成分的彩虹菸有增加警訊後，立即統合6大緝毒系統採取因應措施，於第12波安居緝毒專案，向依托咪酯類新興毒品、彩虹菸宣戰，列為查緝重點。

高檢署指出，這次緝毒成果相當豐碩，除查扣各級毒品重達1萬5673公斤等外，本波專案聚焦查緝的依托咪酯類新興毒品與對青少年危害極大的彩虹菸，也有亮麗斬獲，查獲製造、運輸、販賣依托咪酯類新興毒品被告達631人，查扣依托咪酯類新興毒品重量364公斤、煙彈8381顆，工廠與分裝場高達122處，彩虹菸部分則查扣5萬1615支。另外，查扣混合毒品包2萬923包、電子3C類1373台、車輛8輛、現金1716萬元。

高檢署指出，打擊毒品是一場長期抗戰，也是絕不能輸的戰役。高檢署與所有緝毒伙伴將持續通力合作，盤點國內外販毒情勢，適時研擬對策，並規劃統合緝毒資源，期在緝毒策略與資源有效整合下，形成緊密的緝毒網絡，發揮最強的緝毒效能，達成行政院新世代反毒策略目標，維護國人健康與安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法