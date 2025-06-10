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    零食誘智弱女到公園女廁指侵 桃市67歲男判5年定讞

    最高法院。（記者張文川攝）

    最高法院。（記者張文川攝）

    2025/06/10 12:46

    〔記者張文川／台北報導〕桃園市67歲男子何興男，2022年搭乘公車時，發現21歲女乘客有身心障礙，遂以餅乾、零食為餌，誘拐她到桃園市一處公園女廁強吻、指侵。一審桃園地院依乘機性交罪將何男判處5年徒刑，高等法院、最高法院皆駁回何男上訴定讞。

    判決書指出，何男2022年3月17日下午3點多在中壢等公車，見到有身心障礙的被害女子獨自在等車，攀談發現她反應、互動能力顯弱於常人，遂隨她搭車到八德區下車，並以請她吃餅乾、喝飲料為由誘她同行，下午5點多先在鞦韆上對她上下其手亂摸，再帶到公園廁所內予以猥褻、指侵。

    此時女子的母親打電話給她，她回稱自己在公園的位置，父母一起趕過來，目睹何男還躺在女兒身上，何男起身想逃，但被女子的爸爸抓住，報警處理。

    何男坦承過程，但否認有性侵、非禮犯意，強調是男女正常互動，不知道她有身心障礙。女子胸部採獲何男的DNA，下體有新撕裂傷，成為鐵證。

    被害女領有身心障礙證明、自閉症，她證稱何男在公廁摸她時，她在吃餅乾，被手指侵入時感到很疼痛。

    合議庭認定女子雖未能順暢表達全程，但歷次對主要情節的陳述逼真且大致一致，顯然是親身經歷，並非捏造構陷。

    被害人家人證稱事後女兒情緒不穩定，很容易發脾氣，要開燈才敢睡覺，且在家還會破壞內衣、撕毀內褲。桃院認定何男有罪，依乘機性交罪量處徒刑5年。

    何男上訴，二審、三審皆認定何男犯案事證明確，維持原判確定。

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