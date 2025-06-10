積欠20萬工程款遭強擄痛毆 警1小時救出肉票逮3嫌

楊等3嫌將廖男擄走後痛毆一頓，並將其載往新北五股一帶，警方於40分鐘左右循線救出廖男，並逮捕3嫌。（記者陸運鋒翻攝）

2025/06/10 12:22

〔記者陸運鋒／新北報導〕楊姓男子與廖姓男子因20萬元裝潢工程款產生嫌隙，今天凌晨雙方在新北市中和區巧遇後，楊夥同廖、周姓男子將廖男強押上車，並載往五股區一帶毆打，還搶走金手鍊等物品，警方獲報後展開追查，不到一小時順利將廖男救出，同時將3嫌逮捕送辦。

據了解，24歲楊男、20歲廖男及26歲周男等3嫌，都從事房屋裝潢工程。楊嫌日前將工程發包給21歲廖男後，卻遲遲未收到20萬元款項，多次催討也未獲回應，雙方因此產生嫌隙。

請繼續往下閱讀...

中和警分局調查，廖男今天凌晨0時許，與4名友人前往中和烘爐地拜拜，但眾人在興南路二段某超商購物時，恰巧遇到也要去拜拜的楊嫌等3人，3人見到廖男後將其痛毆一頓，廖雖反抗並大喊「救命！」，但仍被3人強押上車載走，而廖一旁友人見狀後連忙報案。

據查，警方到場時，廖已被強押離去，隨即調閱沿路監視影像，並通報攔截圍捕，約40分鐘循線在五股區新城八路發現嫌犯行蹤，順利救出遭擄走的廖男，同時將楊等3嫌壓制逮捕。

警方指出，現場查扣廖男遭搶的金手鍊、金戒指、手機、手錶，另搜出及球棒、刀械、束帶等證物，警詢後，將楊等3嫌依妨害自由、強盜等罪嫌移送新北地檢察署偵辦。

警方查扣棍棒及刀械。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法