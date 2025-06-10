史上最大宗！查獲1.6公噸愷他命走私 市價逾30億元

海巡署台中查緝隊與警方所成立專案小組查獲安非他命毛重22.5公斤及第三級毒品愷他命毛重1625.8公斤，是我國緝毒史上查獲愷他命最多的一次。（圖由海巡署提供） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

2025/06/10 12:12

〔記者張軒哲／台中報導〕海巡署台中查緝隊與警方所成立專案小組偵辦漁船走私毒品案，4月3日成功查獲編號CT4-1098的「滿瑞富」號漁船，走私第二級毒品安非他命毛重22.5公斤及第三級毒品愷他命毛重1625.8公斤，是我國緝毒史上查獲愷他命最多的一次，當時本報獨家披露此案。海巡署指出，今日高檢署同意對外發布新聞，最新資料統計，市價粗估逾30億元。

海巡署指出，專案小組經大數據清查漁船及船員資料，與現有情資交叉比對，掌握「滿瑞富」號漁船有從事走私毒品嫌疑，3月28日專案小組協請海巡署艦隊分署北機隊新竹艦於東沙島海域發現滿船，經登檢發現船上無漁貨，卻於前漁艙放著裝有茶葉包之麻布袋共52袋。茶葉袋上都有星星圖案，卻有不同顏色做區隔，有的還加註圓形或方形圖案，其中20包安非他命的包裝上更有強調「特選」、「Very Good 」、「觀音王」之類的字樣，研判為了區分買家以免交貨出錯。

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「滿瑞富」號漁船押返新竹漁港後，專案小組開檢茶葉包，並利用拉曼光譜儀初篩，確認分別裝有第二級毒品安非他命及第三級毒品愷他命，全案將台籍船長及2名印尼籍船員依違反《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦，後續經專案小組持續追查溯源，羈押幕後金主及接運人員等3名。

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