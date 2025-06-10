女乘客愛抽「事後菸」 計程車司機陪抽陪到摩鐵嘿咻

吳姓計程車司機陪女乘客抽菸抽出感情，雙方發生不倫戀後被告上法院。示意圖（資料照）

2025/06/10 12:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕有抽菸習慣的張姓女子，發現時常載送她上下班的吳姓計程車司機也是菸友，兩人常一起約抽菸，結果抽著抽著就抽到床上，吳妻透過手機地圖發現丈夫時常出沒在摩鐵，追問後吳男坦承出軌，吳妻怒告兩人求償100萬元，法官判張、吳兩人應賠30萬元。

判決指出，張姓女子平時透過叫車APP召喚計程車載送她上下班，她習慣坐車到公司後，下車時先抽一根菸再走進公司，2022年8月，時常載送張女上班的吳姓計程車司機陪張女抽菸時，兩人邊抽邊聊，結果一聊聊出感情，兩人開始約會，並到摩鐵開房間嘿咻，嘿咻完再一起抽「事後菸」。

請繼續往下閱讀...

由於吳姓計程司機的妻子偶而會查看丈夫的手機地圖，看丈夫平時開車載客都跑到哪些地方，結果吳妻偶然發現，丈夫時常出沒在某公司及同一間摩鐵，吳妻直覺有異質問，丈夫原本辯稱自己沒有出軌，只是很常載熟客去上班和去摩鐵談公事，但後來禁不住拷問，坦承自己與張女有染。

吳妻打電話給張女攤牌，張女不斷道歉，並表示「如果妳要提告的話，沒關係」，吳妻嗆聲：「當妳做出這麼不要臉的事情的時候，妳就應該要知道妳會有這樣子的一天」；得知丈夫出軌後，吳妻不但和丈夫離婚，更對兩人提告求償100萬元。

高雄地方法院審理時，吳男坦承與張女婚外情，但說兩人已分手，分手原因是他看到張女上了別人的車，但無法解釋兩人的關系，心灰意冷下才斷絕這段感情；但張女則否認與吳男有染，辯稱兩人只是司機、乘客關係，並沒有逾越男女交往分際。法官根據吳妻提供的證據及相關事證，認定張、吳兩人有不當交往並發生性行為，依侵害程度判兩人應賠吳妻30萬元，可上訴。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法