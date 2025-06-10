簡體字貨箱走私太明顯 海巡偵搜犬嗅出中國農產品

紙箱上印有簡體中文字，引發海巡人員關注，進一步揪出中國走私農產品。 （記者吳昇儒翻攝）

2025/06/10 11:59

〔記者吳昇儒／基隆報導〕海巡署第二岸巡隊基隆商港安檢所昨日接獲通報指出，有一批透過新台馬輪進到我國本島的貨物中，包裝箱外寫有簡體中文字。安檢人員待輪船靠岸後，派偵搜犬前往搜查，果然發現走私香菇、藥品、糖果等物品、農產品，並依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」等相關規定，函送主管機關裁處。

海巡署北部分署接獲通報後，立刻派員檢查，該批貨物重達350公斤，裡面包含大麥青汁粉、藥品、糖果、螺螄粉酸筍螺肉醬、火鍋牛油及香菇等項目，分別隸屬於不同的收件人。

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海巡人員於現場埋伏守候，待收貨人完成提領並裝車後，表明身分，將其帶回詢問，後續將依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」等相關規定，函送主管機關裁處。

據悉，該批貨物類似於淘寶購物集運模式，我國人民透過網路等方式，向中國端下單後，利用集運方式統一送往台灣，收貨人對於運送方式可能完全不知情。但中國端的貨物如何未經過檢疫流程就運送到馬祖，再從馬祖運至我國本島，則待偵辦人員進一步調查釐清，當中是否有公務員配合、涉案，仍待詳查。

海巡偵搜犬聞出貨品內藏有中國農產品等走私物品。（記者吳昇儒翻攝）

海巡人員拆開紙箱後，發現走私物品。（記者吳昇儒翻攝）

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