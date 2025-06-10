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    台中「夜店一條街」跑趴妹皮包頻遭竊 警埋伏逮重機男賊

    陳嫌（圖）偷竊夜店辣妹市價3萬多元贓物及現金。（圖由讀者提供）

    陳嫌（圖）偷竊夜店辣妹市價3萬多元贓物及現金。（圖由讀者提供）

    2025/06/10 12:03

    〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區大觀路短短百餘公尺開設4間夜店，被跑趴辣妹稱為「夜店一條街」，6月初起傳出多起20多歲辣妹名牌包遭竊，警方進暗黑店內埋伏，逮獲戴鴨舌帽陳姓男嫌正帶走市價3萬多元贓物及現金，陳嫌坦承將贓款塞進重機安全帽，依竊盜罪嫌送辦。

    台中市第四集分局今天表示，大觀路「X..」及「Super..」2家夜店從1日起，有劉女（25歲）等5名20多歲女子報案名牌包內現金遭竊，劉女稱與友人坐在開放式包廂內，因夜店燈光昏暗，劉女短暫離開返回，赫然發現皮包被翻開，包內現金、行動電源、香菸全數不翼而飛。

    劉女驚呼「有小偷」，周遭辣妹紛紛起身檢視皮包，也請店家協助報警由大墩派出所派員進店埋伏，警方發現陳嫌（30歲）戴鴨舌帽、身穿白色上衣形跡可疑，立即將陳嫌照片傳送在場外待命警力，不久即陸續有4名女子報案，確認皆為陳嫌行截竊，員警趕到店外攔截。

    大墩派出所長王凱政表示，陳嫌將黃牌重機停在夜店外，將行竊所得贓物及贓款放進置物箱，發現會被警方查出又改塞進安全帽，心性狡詐多疑，警方在店家報案1小時內逮捕陳嫌，追回被害人失竊手機及現金3萬多元，全案依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    陳嫌將贓物及現金塞進重機安全帽。（圖由讀者提供）

    陳嫌將贓物及現金塞進重機安全帽。（圖由讀者提供）

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