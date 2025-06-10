「乖乖」製成護身小物 女賣家差點GG了

田姓女子把「乖乖」製成護身小物，但「沒被保祐到」吃上官司差點GG了。示意圖非當事案件。（翻攝蝦皮網路賣場）

2025/06/10 11:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕田姓女子從中國「淘寶網」購入乖乖公司商標圖樣的識別證伸縮釦，再縫製成平安符袋，以每個售價100元在網路賣場販售，乖乖公司員工發現未授權商品，報警提告後，法官依違反著作權法判她拘役50日，得易科罰金，另宣告緩刑2年。

台灣獨特的「乖乖文化」長期盛行半導體業，每個晶圓廠設備或電腦都必定擺設零食包綠色「乖乖」，象徵機器運轉才能「乖乖」，這股風氣也被其他職業的民眾採用，更被不肖業者認為有利可圖，盜用乖乖公司的商標製作各類小物。

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判決指出，2022年起，39歲田姓女子從夜市和中國「淘寶網」購入乖乖公司商標圖樣的識別證伸縮釦，自行縫製成平安符袋，在蝦皮賣場刊登「我會乖乖識別證伸縮釦（護理師，學生，公家機關）請看文章介紹喔」、「乖乖乖手作平安符袋一個100元」訊息，供不特定人士選購。

乖乖公司員工在網路購物時發現公司商標遭侵權，回報公司後報警處理，警方循線在田女住處搜出441件「我會乖乖識別證伸縮釦」、25件「乖乖平安符袋」；高雄地院審理時，田女坦承犯行，並賠錢給乖乖公司後雙方達成和解。

法官認為，田姓女子明知自己製作販售的物品已侵害商標權，為圖己利仍透過網路方式販售牟利，漠視商標專用權人投注心力建立的品牌形象及品質，侵害商標專用權人的市場利益，且有礙公平交易秩序，所為實可非難，考量田女沒有前科，且已獲乖乖公司原諒，依透過網路方式販賣侵害商標權之商品罪判拘役50日，得易科罰金，另宣告緩刑2年，可上訴。

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