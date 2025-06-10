海巡人員查私菸涉貪 明羈押屆滿3個月予以「免職停役」

海巡署。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/10 12:19

〔記者邱俊福／台北報導〕面對彰化地檢署今年3月間偵辦海巡署偵防分署台中查緝隊偵查員查緝私菸貪瀆案，海巡署偵防分署今祭出重懲，強調涉案林姓偵查員因遭羈押立即予以停職，明天羈押屆滿3個月，依法予以「免職停役」；另交保的劉姓及王姓偵查員，已立即調離現職，列入考績汰除對象，並依規定從重追究相關人員考監不周責任。

同時，偵防分署也表示，已立即啟動內部調查程序，全面清查及加強法紀教育，精進防弊措施，並全力配合地檢署偵辦，杜絕類似案件再生。

請繼續往下閱讀...

今年3月間，彰化地檢署偵辦一起私菸案時，從辦案的過程中，懷疑有警、巡人員將偵辦訊息洩漏給私菸業者，涉及貪瀆，隨即進行一波搜索約談。

今有媒體報導，該案經檢方密集偵查，獲得重大突破，警、巡人員涉勾串私菸集團，利用街友、低收入戶充當裁罰人頭，詐領數億元的私菸查緝獎金。

偵防分署對此澄清表示，依「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」規定，檢舉人之獎勵金，以給獎基礎百分之30計算，每案最高額均以新台幣480萬元為限，目前僅台中查緝隊偵查員詐領獎金案有查獲相關事證，其他案件偵辦並無不法情事，並無詐領檢舉獎金破億。

而爲加強檢舉獎金頒發之正確性，海巡署已訂定「海岸巡防機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」，獎金10萬元以上未達200萬元者，由頒發機關會同所屬政風人員或兼辦政風人員頒發；獎金200萬元以上者，由海巡署政風人員會同頒發，政風人員就發放流程監督是否符合前開要點，以精進防弊措施，杜絕類案再生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法