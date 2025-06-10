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    國民黨澎縣議員歐中慨詐領助理費 二審改判2年、緩刑5年

    國民黨籍澎湖縣議員歐中慨涉詐領助理費案，高等法院高雄分院二審改判有期徒刑2年，緩刑5年。（資料照）

    國民黨籍澎湖縣議員歐中慨涉詐領助理費案，高等法院高雄分院二審改判有期徒刑2年，緩刑5年。（資料照）

    2025/06/10 10:46

    〔記者蔡清華／高雄報導〕國民黨籍澎湖縣議員歐中慨涉詐領助理費案，高等法院高雄分院二審改判有期徒刑2年、褫奪公權2年，緩刑5年，妻子顏美珍、助理蘇美鸞、呂佩燁均從輕量刑1年10月至1年不等刑度，並獲緩刑5至3年。仍可上訴。

    判決指出，歐擔任澎湖縣議會第17屆議員，顏美珍為其配偶，蘇美鸞自2010年3月1日起至2011年12月31日止擔任歐公費助理，實際薪資僅為每月3萬元；呂佩燁則自2012年1月1日起至2014年12月24日止擔任歐公費助理，實際薪資僅為每月1萬8000元。

    4人竟共同以「浮報助理薪資」之方式，由蘇美鸞、呂佩燁提供帳戶，交由歐中慨檢附相關資料，向澎湖縣議會不實申報請領助理補助費每月4萬元，繼而將每月補助助理薪資及春節慰問金匯入蘇美鸞、呂佩燁帳戶，再由顏美珍每月以現金方式支付蘇美鸞、呂佩燁3萬元、1萬8000元薪資，詐得差額歐中慨挪為他用，金額合計111萬954元。

    澎湖地方法院一審依貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物罪，歐中慨 判有期徒刑8年、褫奪公權4年、犯罪所得111萬954元沒收；妻子顏美珍處有期徒刑3年10月、褫奪公權3年；助理蘇美鸞處有期徒刑2年、褫奪公權2年；助理呂佩燁處有期徒刑1年10月。

    高雄高分院認為，原審審理時被告均否認犯罪，但於二審審理時，則均已坦承犯行，且歐中 於偵查中曾自白犯罪，並繳交犯罪所得符合貪污治罪減刑規定。原審就被告4人之量刑，均未及審酌上情而為量處，均有未恰。

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