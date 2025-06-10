基檢建立即時通報機制 綠能業者迎來新保障

基隆地檢署主任檢察官黃聖（左）昨與「打擊防害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」成員，訪視聯合再生能源公司七堵廠區，了解業者是否遇到阻礙綠能發展的綠能蟑螂趁機索賄。（記者林嘉東翻攝）

2025/06/10 12:45

〔記者林嘉東／基隆報導〕核三廠2號機上個月除役後，台灣邁入非核家園，基隆地檢署主任檢察官黃聖昨與「打擊防害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」成員，訪視聯合再生能源基隆市七堵廠區，聽取業者發展過程中所遭遇的困難，建立即時通報機制，協助排除業者排除所面臨的不法干擾，貫徹政府打擊妨害綠能產業發展犯罪的決心。

基隆地檢署主任檢察官黃聖昨率基隆市政府政風處、基隆市調查站及基隆市警察局等「打擊防害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」成員，訪視聯合再生能源公司位於基隆市七堵調車場內太陽能廠區，了解業者在建置太陽能綠能發電過程中所遭遇的困難，以及是否遇到阻礙綠能發展的綠能蟑螂趁機索賄或威脅？

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黃聖在獲知業者回應目前未遇綠能蟑螂等不法份子干擾營運後表示，希望與聯合再生能源公司建立聯繫窗口與即時通報機制，業者如遇綠能蟑螂趁機索賄或有威脅、恐嚇、暴力等情事，抑或聽聞其他業者遭遇妨害綠能產業犯罪情事，立即與地檢署聯繫，並尋求協助，此外，若發現涉及妨害綠能犯罪情形，基隆地檢署亦將立即指派檢察官即時蒐證、保全證據，積極偵辦，從嚴從速打擊不法，嚴防妨害綠能產業發展犯罪發生。

業者對於基隆地檢署以實際行動深入瞭解綠能產業的積極態度表示肯定。基隆地檢署檢察長柯宜汾依法務部及最高檢察署指示，強化打擊妨害綠能產業發展犯罪。

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