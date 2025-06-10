76歲翁登山疑滑落100公尺深邊坡亡 和平警今報請檢察官相驗

消防人員架梯下降救人。（民眾提供）

2025/06/10 09:46

〔記者歐素美／台中報導〕76歲吳姓老翁昨與妻子到台中市和平區登山健行，妻子久等不見老翁，擔心老翁發生意外而打119求救，消防人員在大雪山200林道26.1K發現疑似老翁掉落的保溫瓶，懷疑老翁墜坡，架梯下降至約100公尺深的邊坡，發現老翁頭部受傷，已無呼吸心跳，送醫後仍告不治；警方表示，今天將報請檢察官相驗。

警方指出，吳姓老翁與妻子常去和平區橫嶺山一帶登山健行，由於每趟時間約2小時，妻子昨率先返回，久等不到吳翁，擔心其發生意外而報案。

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台中市消防局於昨天下午2時12分獲報立即派遣東勢及西屯分隊，出動各式消防車7輛、消防人員14名，由小隊長林宗龍擔任指揮官前往搜索，結果在和平區大雪山200林道26.1K附近，發現疑似吳翁遺落的保溫瓶，研判吳翁可能不慎滑落邊坡。

消防人員隨即架梯下降至深約100公尺的邊坡查看，於傍晚5時38分發現摔落的吳翁，當時吳翁頭部外傷、已無呼吸心跳，消防人員急救後將吳翁搬運至路面，由救護車送往東勢農民醫院，惜仍告不治。

和平警分局表示，今天將報請檢察官相驗，釐清死因。

消防人員前往搜救吳姓老翁。（民眾提供）

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