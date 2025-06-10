毆昏酒店女丟海溺斃 兇嫌呂家任羈押禁見

台北市男子呂家任在花蓮涉犯殺人重罪，法官裁定羈押禁見。（記者王錦義攝）

2025/06/10 10:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕26歲男子呂家任帶北市某酒店林姓女子出場，到花蓮旅遊，二人前天在花蓮化仁海堤發生肢體衝突，呂男涉嫌將林女打暈，拖行丟入海裡，還在岸邊確認林女被海浪捲走才離開，花蓮警方昨逮捕呂男，花蓮地檢署今認為呂男涉犯殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准。另被告姜姓男子則無羈押必要，命其交保10萬元。

花蓮地檢署指出，地檢署偵辦海邊浮屍案，因對於社會治安有重大影響，經審酌公共利益之維護，認有適度公開說明之必要；8日下午，花蓮海邊有民眾發現浮屍而報警處理，經警方調閱岸邊監視器畫面，現場疑似有打鬥跡象，花蓮縣警察局花蓮分局及吉安分局立刻通報檢方，經檢察官指揮警方擴大調閱周邊監視器畫面，並於昨（9日）凌晨，迅速在新北市八里區及花蓮縣花蓮市，分別將呂姓、姜姓男子逮捕到案。

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被告2人經檢察官訊問後，因認其中呂姓被告涉犯刑法第271條第1項之殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有羈押之原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押禁見。檢方同步啟動犯罪被害人保護機制，通報財團法人犯罪被害人保護協會臺灣花蓮分會，主動對犯罪被害人家屬進行關懷，以保障被害人家屬法律權益並提供相關協助。

花蓮市太平洋公園海邊八日下午出現一具女性浮屍，警方發現林姓酒店小姐被男子呂家任帶出場3天，由姜姓司機從台北載到花蓮，在化仁海堤發生肢體衝突，林女疑似被打暈遭拖行丟入海裡。姜男供稱，當時見林女未跟呂男回來時，心中有不祥預感，但擔心被捲入甚至被滅口，不敢過問。

當地有水利署建置的岸邊監視器，供監控岸邊和災情使用，拍下整個過程。林女屍體二小時後漂到太平洋公園海岸被人發現，頭部有傷痕，警方在化仁海堤邊找到手機、香水與鞋子確認身分，調閱監視器發現呂男行凶。案發後十二小時昨陸續逮捕呂、姜二人。

呂男落網後情緒不穩定，自稱幫派份子，原稱林女欠錢不還，受人所託才點她檯框出場討債，但拿不出本票，又改口稱在林女身上花很多錢，要求交往遭拒而痛下殺手，說詞反覆，詳細案情及殺人動機仍待檢警進一步釐清，林姓女子初步檢查發現後腦除了大面積瘀青、頭骨有碎裂的情況，疑似生前遭鈍器重擊，預計明天相驗釐清死因。

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