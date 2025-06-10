7旬老婦當詐團車手 坐公園花圃旁等收款遭逮

警方查獲四張偽造的資訊公司工作證、假現金收據、婦女就業計畫合作協議書等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/10 09:38

〔記者邱俊福／台北報導〕75歲黃姓老婦人網路求職遭假交友投資詐騙集團吸收後，誤以為是幫忙證券公司單純收取交割金，實際上是涉嫌擔任面交收款車手，上週三當她第二次依指示前往台北市信義區象山公園坐在花圃旁等候收錢時，遭轄區信義警分局吳興街派出所當場逮捕，還從身上搜出詐團取信她的「婦女就業計畫合作協議書」，讓執法員警也搖頭。

警方表示，從事美髮工作的蕭姓男子，今年3月間於網路認識一名女網友，雙方相談甚歡，逐漸建立信任感後，對方牽線加入通訊軟體內的一個投資股票群組，隨後於穩賺不賠的利誘下，開始依指示匯款入會金等等，還一次面交給對方30萬4000元投資。

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近期，蕭男將此事告知1名警察友人，才發現自己上當受騙；上週三中午，當詐團又要求蕭男交付38萬8000元時，蕭男馬上跟警方合作，警方也提前前往相約的象山公園內埋伏守候，當場逮捕坐在花圃旁等候收款的黃婦到案，並在她身上查獲四張偽造的資訊公司工作證、假現金收據、婦女就業計畫合作協議書等贓證物。

黃婦到案後，表達她是網路上找到的工作，對方稱工作內容是證券公司業務，主要是向顧客收取交割金，且有傳送公司地址及連結，才不疑有他，協助詐團向被害人收取贓款，收到的贓款則依再指示丟包到另個指定地點，目前是第二次收款，每次收取1500元薪水。

黃婦警詢後被依詐欺、洗錢等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，警方也將持續向上追查詐騙集團幕後主嫌及金流脈絡。

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警方逮捕坐公園花圃旁等收款的黃姓老婦。（記者邱俊福翻攝）

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