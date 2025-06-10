台中7旬翁砸895萬投資虛幣被詐 警百萬餌鈔誘捕、車手演技上身裝蒜

面對百萬元餌鈔，陳男演技上身當場驚呼「哇靠！」裝蒜。（警方提供）

2025/06/10 09:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市7旬陳姓老翁近期透過臉書廣告，加入詐團成立標榜高獲利的投資群組，短短一個月間，遭遊說陸續砸入895萬元投資虛擬貨幣，但因遲遲未見出金驚覺上當報警，配合誘捕偵查逮捕出面取款陳姓車手時，車手當場演技上身驚呼「哇靠！」試圖裝傻，仍被警方戳破，檢方聲押車手獲准，擴大追查其他成員。

第二分局今天說明案情指出，這起詐騙案源起於今年4月間，陳翁在臉書看到一則「投資廣告」，加入詐團成立的虛擬貨幣投資群組，對方聲稱只要小額投入就能輕鬆翻倍獲利，短短一個月間，陳翁前後被騙5次，痛失895萬元，直到遲遲未見出金才驚覺上當，趕緊報警求助。

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該分局文正所依據刑事局發佈的「詐騙潛在被害人攔阻計畫」，立即啟動專案小組深入偵辦，發現詐騙集團還企圖再次詐取款項，遂設下圈套請陳翁配合誘捕，上月底約出陳姓車手（45歲）在北區英才路上一間超商內面交，員警深怕精明車手發現，還藏身超商辦公室內以監視器監控，待雙方交付完成現身一擁而上逮人。

面對百萬元餌鈔，陳男演技上身當場驚呼「哇靠！」開始裝蒜試圖裝傻，仍被警方戳破，直指他早就是經驗豐富的詐騙車手，現場查扣用於誘捕的假鈔100萬元、手機1支以及少部分現金2000元，詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦，檢方聲押陳獲准，將持續溯源追查集團幕後黑手。

第二分局長鍾承志呼籲，常見的詐騙手法包括假投資平台（先誘導加入，後持續加碼，最後限制提款），假交友詐騙（博取信任後誘導投資虛擬貨幣），還有駭客釣魚網站（假冒錢包或交易平台竊取個資），提醒民眾務必謹慎小心，切勿隨意提供私鑰或轉帳，以免辛苦積蓄付諸東流。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方當場逮捕陳男送辦。（警方提供）

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