學區窄巷轎車飆速遭轟「趕死嗎」 駕駛竟回：只開60我煞得住

藍色轎車在巷內疾駛而過，讓居民看到氣炸。（民眾提供）

2025/06/10 09:21

〔記者湯世名／彰化報導〕1輛轎車今天（9日）在彰化市彰南路一處窄巷內快速通行，嚇壞巷內居民與經過的民眾，該輛車最後在某托嬰中心停住，1名看不下去的居民上前與接小孩放學的駕駛理論，指稱該處是學區學生與老人都很多，巷內卻開快車是「趕死嗎？」不料該名駕駛卻稱「我只開60而已，我煞得住」，居民氣炸說巷內開60超快，且已經好幾次，萬一煞不住出事怎麼辦，大批網友也附和說，最近暴衝事件頻傳，如果每次都煞得住，路上都不會有車禍發生了。

該托嬰中心也在臉書上公開表示歉意說，第一時間已經聯繫到這位家長，也已跟家長溝通交通安全的問題，家長回應會好好反省，佔用大家的資源，實在是抱歉；他們對於附近交通安全宣導也很重視，上學、放學也會安排老師在門口導護，維護孩子們的安全，也會跟國小端互相配合，共同維護用路人的安全，也感謝鄰居對家長的提醒，會再加強宣導及把關。

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該名居民指出，這輛轎車每次來巷弄內的托嬰中心接小孩放學都開很快，今天下午來接小孩又是在巷內開快車，他實在是氣不過上前找駕駛理論說，是不知道這裡是學區嗎？小朋友很多耶，每次進來跟出去都開很快，他已經看過好幾次了；沒想到駕駛回稱只是開60（公里）而已，而且「我煞得住」，居民氣炸說「60還而已，萬一撞到人怎麼辦」，拜託以後不要再開這麼快。將心比心並發出同理心，願意自己小孩也身處在這樣的危險當中嗎？

大批網友按讚並表示，現今社會的車禍事件都是人的惡心所為，如能將惡心改為善心，凡事多為別人著想，那車禍事故件數會相對的減少許多；另有網友說如果每次都煞得住，路上都不會有車禍發生了；還有人說孩子們是無辜的（包括他的小孩也是），這種自以爲是、自私沒公德心的人，都是一顆危害道路安全的不定時炸彈。有網友則要求警方在巷弄內裝設警示標語以策安全。

居民（右）追上去找駕駛（左）理論，要求駕駛在巷內放慢車速。（民眾提供）

藍色轎車在巷內以時速60公里前進，一旁居民氣炸。（民眾提供）

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