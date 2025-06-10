新營警分局啟動清道專案 打擊道路障礙

新營區復興路與中正路沿線有放置旗幟、椅子等佔用道路障礙物情形，新營警分局展開清道專案，還路於民。（警方提供）

2025/06/10 08:33

〔記者王涵平／台南報導〕新營區復興路與中正路沿線有放置旗幟、椅子等佔用道路障礙物情形，新營警分局展開清道專案，還路於民。

新營警分局指出，規劃執行「清道專案」，針對新營區復興路與中正路沿線放置旗幟、椅子、盆栽、交通錐等佔用道路障礙物及違規停車佔用車道等行為加強執法取締與清除。

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警方表示，因復興路與中正路為新營區交通要道，鄰近商圈、學校與市場，長期以來因人車密集，常見違停、路霸、噪音等問題，民眾反映熱烈，規劃新營區中正路與復興路「清道專案」，未來將再與區公所、環保局清潔隊等單位協調合作，整合行政與執法力量，提升執行成效，全面提升嚇阻力。

警方呼籲，商家、住戶共同維護市容與通行權益，切勿任意佔用道路空間。也提醒用路人注意行車安全，若有不當路霸情形，歡迎即時撥打110反映。

新營警分局長蘇政敏強調，未來將持續滾動檢討專案成效，視情況延長或擴大執行區域，打造乾淨、友善的生活環境。

新營區復興路與中正路沿線有放置旗幟、椅子等佔用道路障礙物情形，新營警分局展開清道專案，還路於民。（警方提供）

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