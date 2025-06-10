金門議員母、醫生子攜手消防局共推外籍看護工急救術 半年搶回兩命

金門縣消防局長呂英華說，外籍看護是照護體系中不可或缺的一環，長時間陪伴在被照顧者身旁，常成為突發事件的第1位發現人與施救者。（記者吳正庭攝）

2025/06/10 09:07

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣消防局今天統計，地區執行外籍看護基本急救訓練專案以來，已成功救回2條寶貴生命。局長呂英華說，預計2年內陸續完成全縣750位外籍看護工訓練，盼減少被照顧者緊急醫療出現空窗期，為地區照護體系建構1張更完整綿密的防護網。

這項專案源於衛生福利部金門醫院急診科醫師吳秉樺長期執業觀察的建議，由消防局緊急救護科規畫CPR等急救訓練，吳秉樺的母親、縣議員唐麗輝近日也在議會縣政總質詢，再次關切消防局執行進度，得知專案推出半年，已成功救回2名90歲以上長者，唐麗輝母子接力關注照護體系發展，也傳為佳話。

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消防局指出，「加強外籍看護工急救教育訓練專案」今年元旦啟動，以強化外籍看護具備心肺復甦術（CPR）與哈姆立克法（異物哽塞處理）等基本急救技能為主，使其在突發狀況中能即時應變，有效爭取黃金救援時間。

專案推動不久，就發揮立竿見影的效益，金寧消防分隊2月據報，準備前往1名91歲男性長者住處，當時患者已經意識不清，幸好外籍看護第一時間撥打119報案，並依指揮中心人員進行DA-CPR（線上CPR指導），爭取黃金救援時機，救護人員到場立即接手實施心肺復甦術（CPR）及正壓給氧，使用自動體外心臟去顫器（AED），同步通報金門醫院預作急救準備，成功恢復患者的心跳與呼吸，康復出院。

6月初，1名96歲女性長者接受外籍看護餵食，疑似發生異物哽塞，看護立即實施哈姆立克法並由家屬撥打119求助，指揮中心人員透過電話進行DA-CPR，救護人員到場，發現患者有呼吸但摸不到脈搏，持續實施CPR，1分鐘後患者口中吐出流質食物，終於恢復脈搏，隨即送醫。

消防局指出，2起成功救援案例，證明外籍看護在關鍵時刻，因為實施基本急救處置，大幅提升患者存活率，更挽回2個家庭的希望。

消防局指出，專案初期由各消防分隊辦理訓練，人力仲介公司聯繫外籍看護工參加，實務上受限於看護工交通不便、需雇主同意才能離開照護場所等因素，參與度不如預期；消防局改採「主動出擊、就地訓練」，利用外籍看護定期至金門醫院健康檢查的機會，派出鄰近消防分隊現場教學，同步深入社區、照護機構、宗教場所等看護工聚集場所訓練。

呂英華說，外籍看護長時間陪伴在被照顧者身旁，常成為突發事件的第1位發現人與施救者。這項專案不僅提升看護的急救能力，更象徵社會對外籍看護的信任與肯定，他說：「專案守護的不只是生命，更守護了家庭的完整與安定。」

目前已有近200名外籍看護完成訓練，預計全縣750位外籍看護工可以在2年內具備緊急救護的一技之長。

金門縣議員唐麗輝利用議會縣政總質詢，關切消防局執行「加強外籍看護工急救教育訓練專案」進度。（記者吳正庭攝）

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