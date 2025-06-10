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    人妻想休夫卻先讓律師摟腰 綠帽尪告律師求償200萬

    人妻想休夫卻先讓律師摟腰，綠帽尪告律師求償200萬。（情境照）

    人妻想休夫卻先讓律師摟腰，綠帽尪告律師求償200萬。（情境照）

    2025/06/10 08:14

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹董姓男子的妻子賴女委任倪姓律師處理離婚及暫時保護令案件，董男發現妻子竟與倪男數度牽手、摟腰，共處於律師住處，憤而提告求償200萬元。新竹地院認定雙方互動已逾越律師與當事人間正常界線，破壞婚姻關係，判倪男應賠償25萬元。

    董男說，與賴女於96年結婚，育有2名未成年子女。賴女於2022年底至2023年初認識倪姓律師，並於2023年間委任處理離婚案件及暫時保護令事件。

    董男指控，倪男明知其妻已婚，仍與其約會、發展親密關係。去年2月白天兩人在台北市大稻埕貨櫃市集牽手約會，餐敘結束後返回律師住所，晚間才送賴女回家。事後兩人在建國橋下停車場也有摟腰等肢體接觸，還曾手牽手自律師住所走出。

    對此，倪姓律師辯稱，賴女的婚姻早因家暴已破裂，雙方已無聯繫。他與賴女僅在律師事務所及餐敘會議2次，並無逾越男女間正常交往行為。牽手為對方習慣性動作，摟腰則僅為對方將手扶在其身後，屬公開場合的社交舉止。

    新竹地方法院審理後認定，依據原告提出的照片證據，倪男與賴女曾於外出後緊貼肢體、手臂相勾，並共處於律師住處，已明顯超出一般朋友或律師與客戶的互動範圍，涉有男女間不正常交往關係。

    法院指出，倪、賴兩人曾為律師與委託人關係，卻發展不當情誼，對原告婚姻造成實質損害，情節非輕。考量雙方的社經背景、財產狀況等因素，原告請求賠償200萬元過高，酌減為50萬元。

    但因董男與賴女於去年12月已達成訴訟和解，約定拋棄對彼此因婚姻期間所生一切請求權，法院依民法連帶債務相關規定，扣除賴女應分擔的25萬元後，後判決倪姓律師須賠償25萬元及法定遲延利息。全案仍可上訴。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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