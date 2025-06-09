王文洋小提琴老師買2把名琴未付款！英商求償570萬 北院判決出爐

台北地院認定，張男未舉證有佣金抵銷債權的事實，判他應支付英商14.1萬英磅。（示意圖）

2025/06/09 23:59

〔記者楊國文／台北報導〕一家英國小提琴經銷商不滿宏仁集團總裁王文洋的張姓小提琴老師以14.1萬英鎊（約台幣570萬元）購買2把名琴，卻長達5年仍未付帳，跨海提告。張姓小提琴老師則聲稱此英商曾賣一把800萬美元（約台幣2.4億元）的小提琴給王文洋，尚未支付他介紹費32萬美元（約台幣957萬元）的佣金，應足以抵銷買琴費用。但台北地院認定，張男並未舉證有佣金抵銷債權的存在事實，判他應支付英商14.1萬英磅。可上訴。

英國倫敦小提琴商提告指稱，王文洋的張姓小提琴老師在2018年向他購買「Joseph Gag-liano Naples c1800」、「Carlo Ferdinando Landolfi, Milan 1762」2把小提琴，因張男始終沒付錢，雙方於2023年1月協議簽下協議書，張男同意以14.1萬英鎊清償，但始終未依約付款，因此提起訴訟要求張男支付該價金和利息。

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張男未否認購買2把小提琴的款項還未支付給英商，但他主張，英商曾以美金800萬元賣小提琴給他的學生王文洋，雙方約定要以買賣價金的4％，即美金32萬元當作佣金，至今並未給他。他認為，以該佣金抵銷支付債款後，他不須付錢給英商。

台北地院依據協議書內容記載、及英商和張男說詞，認定張男確有積欠英商14.1萬英磅的債務。

北院法官為查明英商有無和張男約定給付王文洋購買小提琴的傭金，傳喚王文洋的吳姓秘書出庭作證，吳姓秘書證稱，知道張男有介紹王文洋向英商購買小提琴一事， 但不清楚金額多少，王文洋也有付給張男仲介費，也不知道金額；另外，秘書也稱，不了解張男和英商另外約定抽佣的事情。

法官認定，張男無法舉證他和英商之間，存在張男所主張，就具體交易給付佣金給張男的明確約定，因此無法證明有張男所謂的佣金抵銷債權存在，判張男敗訴，須依據協議書內容支付14.1萬英鎊給英商。

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