台中女高中生失聯逾5天！曾向學姐借學生證 父憂：怕被拐去詐騙園區

女兒失聯超過5天，沈父憂心怕被騙去詐騙園區。（民眾提供）

2025/06/09 22:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名沈姓女高中生（17歲），本月4日下午放學後離校失聯，至今已超過5天音訊全無，家屬心急如焚，除報警協尋，也透過網路發出尋人啟事，呼籲社會協助尋找女兒，警方表示，目前已受理失蹤人口案，並調閱沿線監視器持續追查。

沈父今坦言，近來頻傳有年輕人遭詐騙集團誘騙到境外詐騙園區，他也擔心女兒可能遭到類似手法拐騙，他說，女兒平時在校成績不錯，老師也評價她學習認真，以往從不晚歸，通常傍晚6點多就回家，但最近兩週卻開始出現異常，包括上課遲到等狀況，讓他非常擔憂。

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據了解，沈女在失蹤前疑似結交一名住在大甲區的男網友，同學透露她甚至向學妹借手機透過WIFI與該男網友聯繫，此外，沈女還曾向多名學姊索取學生證，這讓沈父相當不安，「跟學姊借學生證真的有必要嗎？會不會被騙去做違法的事情？」

沈父表示，理解女兒在青春期可能會有探索或交友的需求，但仍希望她能與家人保持聯繫，平安返家，同時也透過媒體向女兒喊話：「出去玩沒關係，記得回家就好，至少保持聯絡，別讓爸爸媽媽擔心。」

警方指出，沈女4日下午4時許放學後搭乘公車，於5時許在新民高中站下車後就不知去向，目前已全面調閱沿途監視器，全力協尋失聯學生。警方呼籲，若有任何線索，請立即撥打110或聯絡東山派出所（電話：04-22392713），協助尋找，也提醒家長務必關心孩子的交友狀況，並協助教育網路安全及辨識詐騙手法，避免青少年誤入陷阱。

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