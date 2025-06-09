6/9 威力彩連30摃下期衝11.2億 今彩539頭獎也摃龜

今晚（9日）開獎的第114000140期今彩539頭獎摃龜；第114000046期威力彩頭獎連30期摃龜。（本報合成）

2025/06/09 22:29

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9日）開獎的第114000140期今彩539頭獎摃龜；第114000046期威力彩頭獎連30期摃龜，頭獎下期獎金上看11.2億元。

第114000046期威力彩中獎號碼為「第一區：03、07、09、19、24、31。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得555萬1462元；參獎共29注中獎，每注可得15萬元；肆獎共323注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1401注中獎，每注可得4000元；陸獎共6983注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬7011注中獎，每注可得400元；捌獎共8萬6074注中獎，每注可得200元；玖獎共11萬9035注中獎，每注可得100元；普獎共18萬3552注中獎，每注可得100元。

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第114000140期今彩539中獎號碼為「08、20、27、29、30」。頭獎摃龜；貳獎共221注中獎，每注可得2萬元；參獎共8001注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬6639注中獎，每注可得50元。

第114000140期39樂合彩中獎號碼為「08、20、27、29、30」。四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共338注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7219注中獎，每注可得1125元。

第114000140期3星彩中獎號碼為「279」。壹獎共96注中獎，每注可得5000元。

第114000140期4星彩中獎號碼為「6896」。壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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