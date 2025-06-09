「鑫豐」輪金門烏坵觸礁9人脫困 海巡攜手海陸營救畫面曝光

國籍「鑫豐」輪金門烏坵海域觸礁，海巡署隊員攜手海軍陸戰隊烏坵守備大隊以橡皮艇，於暗夜將船員營救登岸。（金門岸巡隊提供）

2025/06/09 22:09

〔記者吳正庭／金門報導〕國籍「鑫豐」輪7日靠泊金門縣烏坵碼頭不慎觸礁，不久船艙又開始進水，由於事發在夜間，狀況告急，幸好9名船員全部脫困上岸；海巡署金馬澎分署今天公布協同海軍陸戰隊烏坵守備大隊緊急以橡皮艇救人的片段畫面，說明當時情況危急，小艇在微弱燈光下前進，船員連登岸都很困難。

金馬澎分署指出，第九岸巡隊烏坵安檢所於6月7日晚間7點多接獲訊息，指「鑫豐」貨船於靠泊烏坵北風碼頭時，疑因操作不慎碰撞礁石，導致船體破損、機艙進水，於北風碼頭外側約150公尺處下錨，由於船方表示雖已將進水艙間封閉，但仍在可控制範圍不需棄船。

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金馬澎分署指出，未料，當天深夜11點多，由於機艙進水嚴重以致電力全失，船身已有傾斜情形，在判斷危安因素後，向金馬澎分署請求協處，分署隨即由烏坵安檢所協同海軍陸戰隊烏坵守備大隊，派遣兩棲橡皮艇下水馳援；由於烏坵碼頭設備簡陃，當隊員以橡皮艇將船員載往梯式岸際時，必須先由人員下船拉緊艇繩，船員再隨著海浪往岸上拍打的同時，快速趁勢登岸，但因現場環境條件不佳，僅能靠著1盞強力燈光照明，登岸人員一度滑倒，甚至橡皮艇幾度無法靠岸，情況危急，也突顯救援作業的困難。

金馬澎分署指出，救援工作一直至隔日（8日）凌晨近2點，終於將「鑫豐」輪上9名船員一一接駁至烏坵島，成功完成救援任務。

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