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    討500元債務！中壢2男被「鐵管刺胸」1重傷 警10分鐘抓到人

    警方查扣江嫌持有的削尖鐵管。（記者李容萍翻攝）

    警方查扣江嫌持有的削尖鐵管。（記者李容萍翻攝）

    2025/06/09 21:31

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區後站東昇街巷弄今（9）日傍晚驚傳殺人未遂案件，36歲鍾姓男子向32歲江姓男子追討500元債務，夥同吳姓友人與其談判，不料雙方談判破裂，江男竟持削尖鐵管攻擊，導致鍾男氣胸，送醫搶救。案發後，江嫌徒步逃逸，10分鐘後落網被警方依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    中壢警分局中壢派出所今日下午4點45分接獲報案，稱東昇街巷弄發生殺人未遂案，警方立即調派10餘名快打警力前往，現場留有鍾男受有氣胸傷勢、吳男受有臉部劃傷，經送醫幸無生命危險，而江嫌涉案後逃逸，警方分工調閱監視器掌握犯嫌特徵，同步派遣警網至犯嫌可能逃逸方向地毯式搜捕，最終在10分鐘內，於平鎮區金陵路緝獲江嫌，並查扣作案用的削尖鐵管1支，訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

    警方調查，鍾男與吳男今天下午前往中壢區後站東昇街，欲向江嫌追討500元債務，未料，雙方談判不成，江嫌竟持削尖鐵管猛刺鍾男胸前一刀及劃傷吳男臉部後逃逸，目擊民眾第一時間報案誤傳「毒品交易捅人」，中壢網路社群並PO出「中壢後火車站發生亮刀捅人事件」，引起網友熱議。

    在地東興里長莊英起接獲里民通報，趕到現場協助警方處理，「萬幸里民都沒有受到波及」，莊英起說，亮刀捅人事件就發生在東昇街一家連瑣藥局後方巷內，當時1男子胸口被刺逃至街上求救，里民報警送醫，警方第一時間逮捕嫌犯，有里民反應該巷附近沒有天羅地網監視器，建請警方增設監視系統，避免治安死角。

    中壢警分局長林鼎泰強調，分局對於任何暴力案件均秉持「快速反應、積極偵辦」原則迅速偵破，展現警方維護治安的決心，呼籲民眾遇有債務糾紛，應透過合法途徑處理，切勿以暴力手段解決，避免觸法。

    市議員魏筠事後也PO文感謝中壢警方快速到場處理，循線10分鐘內就逮捕江嫌到案，讓里民鬆一口氣。

    桃園中壢區後火車站發生男子討債糾紛，江嫌持削尖鐵管刺傷對方，10分鐘內雙手舉高被警逮捕。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢區後火車站發生男子討債糾紛，江嫌持削尖鐵管刺傷對方，10分鐘內雙手舉高被警逮捕。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢區後火車站發生男子討債糾紛，江嫌持削尖鐵管刺傷對方，10餘名快打警力到場處理，里民一度誤傳毒品交易捅人。（東興里長莊英起提供）

    桃園中壢區後火車站發生男子討債糾紛，江嫌持削尖鐵管刺傷對方，10餘名快打警力到場處理，里民一度誤傳毒品交易捅人。（東興里長莊英起提供）

    桃園中壢區後火車站發生男子討債糾紛，江嫌持削尖鐵管刺傷對方，10餘名快打警力到場處理，里民一度誤傳毒品交易捅人。（東興里長莊英起提供）

    桃園中壢區後火車站發生男子討債糾紛，江嫌持削尖鐵管刺傷對方，10餘名快打警力到場處理，里民一度誤傳毒品交易捅人。（東興里長莊英起提供）

    桃園中壢區後火車站巷弄內發生男子討債糾紛，江嫌持削尖鐵管刺傷對方，快打警力到場處理。（東興里長莊英起提供）

    桃園中壢區後火車站巷弄內發生男子討債糾紛，江嫌持削尖鐵管刺傷對方，快打警力到場處理。（東興里長莊英起提供）

    桃園中壢區後火車站發生男子討債糾紛，江嫌持削尖鐵管刺傷對方，10分鐘內雙手舉高被警逮捕。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢區後火車站發生男子討債糾紛，江嫌持削尖鐵管刺傷對方，10分鐘內雙手舉高被警逮捕。（記者李容萍翻攝）

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