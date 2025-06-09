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    警察節向警察致敬 王惠美表揚63位績優警察

    彰化縣警局今天舉辦警察節慶祝活動。（警方提供）

    彰化縣警局今天舉辦警察節慶祝活動。（警方提供）

    2025/06/09 21:38

    〔記者湯世名／彰化報導〕警察節將屆，彰化縣警局今天（9日）舉辦慶祝大會，縣長王惠美致詞時向向所有的警察同仁致上敬意與謝意，感謝他們在工作崗位上的堅持，讓縣民有更好的治安與交通，她還表揚63位績優警察同仁，包括「模範警察」、「績優刑事警察人員」、「績優交通警察人員」及「績優人員」，並盛讚他們的付出與專業，是守護縣民安全最堅實的後盾。

    王惠美指出，彰化縣警局在局長陳明君領導下，締造了令人矚目的佳績，不僅在社區治安評鑑中連續18年榮獲內政部評核特優，更在各項打擊犯罪的專案行動中表現亮眼。今年第2次全國同步打擊詐欺行動，以及第1、2次掃黑與查緝非法槍械專案，彰化縣均獲警政署評核為全國績優第1名。此外，在白沙屯與大甲媽祖遶境活動期間，警察局在交通疏導與治安維護上達成「零暴力、零衝突」的目標，充分展現了守護縣民的決心與能力。

    她說，為了提升警政工作效能，中央與縣府攜手合作，在2年來投入高達16億元的預算，謝謝中央補助1.3億元，更謝謝議會對於縣府預算14.7億元的支持，未來縣府將持續以行動支持警政工作，讓彰化成為更安全、更幸福的宜居城市。

    王惠美舉例說，建置「天眼防衛網」，再增加2千支鏡頭，使得全縣路口監視器數量高達1萬2千多支，投入購置及維護經費約4.2億元，成為六都以外監視系統最完善的縣市；編列6.1億元用於警察局綜合行政大樓等7處辦公廳舍的規劃與興建；今年起更逐年新增4.7億元預算，整修興建芳苑、溪湖、洪堀、馬鳴、內安、朝興等派出所及竹塘、大村分駐所等8間辦公廳舍，為同仁提供更優質的工作環境。另編列1.1億元汰換警用汽車87輛、機車352輛，大幅提升同仁執勤的安全與效率。

    彰化縣長王惠美（左）表揚模範警察。（警方提供）

    彰化縣長王惠美（左）表揚模範警察。（警方提供）

    彰化縣長王惠美（中）與縣警局長陳明君（左4）表揚有功人員。（警方提供）

    彰化縣長王惠美（中）與縣警局長陳明君（左4）表揚有功人員。（警方提供）

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