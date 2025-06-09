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    首頁　>　社會

    未成年傳播妹醉倒 3男撿屍摩鐵輪姦判刑曝光

    洪姓、邱姓男子涉嫌性侵傳播妹，不服高雄高分判刑，上訴被駁回，即將入監服刑。（情境照）

    洪姓、邱姓男子涉嫌性侵傳播妹，不服高雄高分判刑，上訴被駁回，即將入監服刑。（情境照）

    2025/06/09 21:02

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市邱姓、洪姓和蔡姓男子等3人，與未成年傳播妹A女，在酒吧飲酒作樂後，被控趁她酒醉載往摩鐵輪姦，經高等法院高雄分院依妨害性自主罪，分別判處3年至4年半不等徒刑，其中洪、邱不服上訴被駁回，即將入監執行。

    判決書指出，2021年10月4日凌晨，被告蔡姓、邱姓和洪姓等3人，在新興區某酒吧，與17歲傳播妹A女飲酒後，見她不勝酒力醉倒，載往苓雅區某摩鐵，並趁機涉嫌輪姦後始陸續離開。

    後因A女的汪姓友人遲遲未連繫上她，依手機定位到旅館，始發現她躺在床上，衣衫不整且意識不清，於是向轄區警方報案。

    高雄地院審酌洪等人均認罪，各判處有期徒刑4年半，但3人均不服上訴後，其中邱男改口辯稱，當時A女清醒，是合意性交，否認犯行﹔洪男則僅承認強制猥褻，並未性侵。

    高雄高分院調查後，認為邱、洪所辯不足採信，仍判處4年6月徒刑﹔蔡則因認罪、真心悔悟，並達成和解，從輕改處3年徒刑，其中洪、邱不服上訴。

    最高法院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回，全案落幕，檢方將通知洪、邱到案服刑。

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