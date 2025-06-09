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    首頁　>　社會

    台中情侶狠心溺死兒棄屍古井 2人刑度差4年9月原因曝

    台中謝姓男子和柯姓女友，因不想要小孩，在兒子出生後將他沉入浴缸溺死並棄屍古井，台中地院今天判謝男6年5月、柯女11年2月。（資料照）

    台中謝姓男子和柯姓女友，因不想要小孩，在兒子出生後將他沉入浴缸溺死並棄屍古井，台中地院今天判謝男6年5月、柯女11年2月。（資料照）

    2025/06/09 20:01

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市石岡區去年驚傳古井嬰屍案，檢警調查發現，謝姓男子和柯姓女友，2023年5月產下男嬰後，因柯女不想要小孩，謝男當天親手在浴缸將兒子溺斃後，帶回租屋處棄屍在屋後的古井中，謝男因良心不安向警方自首全案才曝光，台中地院審理後，今天進行宣判，謝男殺人等罪合併執行6年5月；柯女同樣殺人等罪，則合併執行11年2月，謝男刑度比柯女輕了4年9月，主因是自首符合減刑規定。

    檢警調查，謝男和柯女（均31歲）大學期間就是情侶，柯女並在大學就曾3度懷孕又墮胎，2022年10月柯女又發現懷孕，原打算引產，但拖到胎兒13週無法以藥物處理，最後未採取醫療手段，柯女挺著孕肚上班，直到2023年5月26日上班途中發現肚子痛回到東勢租屋處，並通知謝男到場。

    兩人未打119叫救護車也未到醫院，當晚9點多由謝男接生，在浴室地板產下男嬰，因柯女表達不願留下孩子，謝男將浴缸注滿水後親手將剛出生的兒子沉入浴缸溺斃，之後用毛巾包裹裝進塑膠袋後帶回石岡租屋處，隔天丟進屋後的古井棄屍。

    謝男犯案後良心不安，去年1月前往警局報案自首，全案才曝光，警方打開古井蓋子打撈，果然撈到一袋已成白骨的嬰屍，檢方依殺人與棄屍罪將兩人起訴。

    台中地院審理後今天宣判，法官認為兩人犯罪事實明確，有犯意聯絡是共同正犯，其中柯女辯護人雖主張構成刑法274條「生母因不得已事由殺嬰罪」，但法官認為柯女身體健康、智能健全，具有工作能力，雖稍有負債，但還不到衣食無著的情況，並沒有不能扶養的情形，就算不能扶養也可出養，客觀上並無不得已的情形，不符合此法條要件。

    法官認為，兩人因未婚生子，柯女不願意讓原生家庭知道、不想養育，竟未顧及男嬰健全成長發育權利，就將他溺斃棄屍，犯罪動機、目的、手段及所生危害均應受到譴責，考量兩人都沒前科，其中謝男殺害男嬰和棄屍的犯行，在尚未被犯罪偵查機關發覺前，主動向員警自首，並帶員警至棄屍處，而接受裁判，依刑法第62條規定減輕其刑。

    謝男依成年人故意對兒童犯殺人罪判6年2月、棄屍罪7月，應執行6年5月；柯女則是成年人故意對兒童犯殺人罪判10年8月、棄屍罪8月，合併執行11年2月，可上訴。

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